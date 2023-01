Adele chora durante show ao ficar sabendo história de fã

Cantora Adele andava pela multidão quando notou algo inusitado com um de seus seguidores

Um momento emocionante do show da cantora Adele, na última sexta-feira, 27, em Las Vegas, está viralizando na internet. Ela cantava 'When We Were Younger' quando aconteceu algo inusitado na plateia.

A cantora, vencedora de diversos prêmios na música, percebeu que um homem mostrava uma fotografia de uma mulher para a cantora.

“Quando ando pela plateia, gostaria que vocês pudessem ver o que eu vejo. Porque sei que falo com algumas pessoas todas as noites, vejo pequenas histórias que acontecem com as pessoas”, afirmou.

"Tem um homem, ele está lá, você pode vê-lo segurando o telefone? Acho que é a esposa dele ao telefone e acho que ela não está mais aqui e isso realmente me comove. Parece que você está sozinho, e sinto muito, sinto muito por sua perda”, lamentou Adele.

Chorando, ela se desculpou por não ter entendido antes. “Sinto muito, não percebi o que você estava me mostrando ela.”, afirmou a cantora.

Veja vídeo publicado por Adele: