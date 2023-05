Abriu o jogo! Gwyneth Paltrow fala sobre namoro com Brad Pitt e Ben Affleck

Em nova entrevista, Gwyneth Paltrow ainda respondeu qual dos dois astros beija melhor

Durante uma entrevista ao no podcast ‘Call Her Daddy’, da apresentadora Alex Cooper, a atriz GwynethPaltrow abriu o jogo e falou sobre seus relacionamentos passados com grandes nomes de Hollywood. Ela falou abertamente sobre seus relacionamentos com os atores Brad Pitt e Ben Affleck.

A atriz começou a namorar Pitt em 1994. Os dois chegaram até mesmo a noivar, mas terminaram em 1997, pois ela se achava "nova demais" para casar. Logo depois, ela começou um relacionamento com Affleck, que durou três anos.

Gwyneth foi perguntada qual foi o melhor namorado, ao que a estrela respondeu: “Isso é difícil para caramba. Porque o Brad foi o maior amor da minha vida na época. E o Ben era tecnicamente excelente. Não acredito que a minha filha está me ouvindo”.

A apresentadora também perguntou qual dos dois ela considerava melhor ator, e Paltrow respondeu: "Os dois são muito talentosos. E o Ben é um grande roteirista e diretor. Mas acho que em termos de atuação, o Brad. Pela escolha de todos os papéis diferentes que ele fez".

Então, a apresentadora e a atriz deram início a uma série de perguntas e respostas rápidas sobre os astros. "Qual dos dois é mais estiloso?"."Provavelmente Brad", respondeu. "Quem era mais romântico?"."Brad". "Quem te fazia rir mais?". "Ben". "Com quem você brigava mais?". "Ben".

"Quem se importava mais com aparência?". "Não tenho certeza. Acho que nenhum dos dois era vaidoso assim. Não me sinto atraída por caras que ficam se olhando no espelho o tempo todo. Apesar do Ben ter um espelho de bolso, mas acho que de brincadeira", disse a atriz.

Sobre quem beijava melhor, Paltrow garante que os astros empataram nesta questão. "Os dois eram ótimos de beijo", afirmou.

