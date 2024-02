Abilio Diniz revelou a mensagem que queria em sua lápide antes de sua morte

Poucos meses antes de sua morte, Abilio Diniz falou sobre mensagem que gostaria de ter em sua lápide em uma de suas últimas entrevistas

O empresário Abilio Dinizfaleceu no domingo, 18, aos 87 anos de idade após internação em um hospital de São Paulo. Com a notícia triste, uma das últimas entrevistas dele foi relembrada na internet e trouxe uma declaração dele sobre o que gostaria que fosse escrito em sua lápide.

No programa Caminhos, da CNN Brasil, em dezembro de 2023, ele contou a sua visão sobre o envelhecimento e brincou sobre o que queria escrever na lápide.

"Eu amo a minha vida, amo aquilo que eu faço. Eu já disse para a minha mulher e para os meus filhos. Quando eu morrer, não quero aquela turma "ah, coitado". Põe a música do Gonzaguinha, que (diz) "viver é não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a alegria de ser um eterno aprendiz", que eu sou. Põe lá e deixa rolar. (...) E (também), isso a minha mulher disse que não vai fazer, que Deus não ia gostar, coloca na minha lápide: "estou aqui, mas eu vim contra a vontade" ", disse ele.

Em outro momento, Abilio Diniz falou sobre o legado que iria deixar. "Eu nunca me preocupei com legado, eu gosto do aqui e do agora. Pensar no que eu vou deixar? Eu não vou ver, nem nada. Eu quero saber é o que eu estou dando agora, o que eu estou fazendo. O que eu faço no meu trabalho, nos meus esportes, na vida com a minha família, que é a coisa mais importante. Isso para mim é o importante. O para frente, o que eu vou deixar, deixa para lá", afirmou.

Morte de Abilio Diniz

O empresário Abilio Diniz faleceu neste domingo, 18, aos 87 anos de idade. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para o tratamento de pneumonia após passar mal durante uma viagem aos Estados Unidos. Ele voltou ao Brasil às pressas em um avião com UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A morte dele foi confirmada por uma nota oficial divulgada pela família na noite deste domingo. “É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho”, informaram.