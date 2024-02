Quem é a viúva de Abilio Diniz? Ela fez homenagem comovente

Viúva de Abilio Diniz, Geyze Diniz também é empresária e emocionou ao falar sobre a morte do marido: ‘Me sobra dor e tristeza'

A empresária e economista Geyze Diniz está de luto pela morte do seu marido, o empresário Abilio Diniz, que faleceu aos 87 anos de idade no domingo, 18. A morte dele comoveu os brasileiros e ela prestou uma homenagem carinhosa para o marido publicamente.

Em seu perfil no Instagram, ela relembrou uma foto dele feliz na praia e falou sobre a saudade que já sente dele e a dor pela morte dele.

"Bi, meu amor, a vida sem você não será mais a mesma, mas as lembranças, os aprendizados e as lindas memórias ficarão eternizadas. Que bênção termos compartilhado esse amor tão verdadeiro que nos deu de presente a Rafa e o Mi. Muita gratidão por cada dia vivido ao seu lado. Faltam palavras e me sobra dor e tristeza, mas me sinto em paz e tenho muita fé em Deus, acreditando que era o seu momento de fazer sua passagem. Neste período, imagino que você estava em sua cura espiritual, enquanto nos preparávamos (se é que isso é mesmo possível)", disse ela.

E completou: "Que você siga em paz, meu amor, e seja recebido por Deus com muita luz. Acredito que Santa Rita esteja te esperando, ao lado de João Paulo, Seu Valentim e Dona Floripes. Nós aqui ficaremos bem e seguiremos seus ensinamentos. Um dia reviveremos este encontro de almas. Te amo, meu Bi".

Geyze Diniz é empresária e economista e comanda uma plataforma sobre longevidade na internet. Ela também é membro do conselho de uma empresa de investimentos, a Península Participações, é vice-presidente do conselho deliberativo da Massa e membro do conselho da Fundação Bienal de São Paulo. Ela também fez parte da idealização do movimento União SP e do Fundo Emergencial de Apoio à População Ameaçada pelo Covid-19, e colabora com a CUFA (Central Única das Favelas).

Geyze e Abilio tiveram dois filhos juntos: Rafaela, de 17 anos, e Miguel, de 14 anos. Ela já contou que conheceu o marido em um elevador há vários anos. Eles estavam casados há 19 anos.

Vale lembrar que o empresário também teve mais quatro filhos: Ana Maria, Adriana, Pedro Paulo e João Paulo - que morreu em 2022.

Abilio Diniz e Geyze Diniz - Foto: Reprodução / Instagram

Morte de Abilio Diniz

O empresário Abilio Diniz faleceu neste domingo, 18, aos 87 anos de idade. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para o tratamento de pneumonia após passar mal durante uma viagem aos Estados Unidos. Ele voltou ao Brasil às pressas em um avião com UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A morte dele foi confirmada por uma nota oficial divulgada pela família na noite deste domingo. “É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho”, informaram.