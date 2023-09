2 anos depois, Viih Tube veste looks usados no BBB 21: 'Em oração para ver se vai caber'

Viih Tube brincou que estava em oração para saber o look caberia novamente após mudanças no corpo

Viih Tube, de 23 anos, vestiu mais uma vez algumas de suas produções mais icônicas usadas no Big Brother Brasil 21. Para a gravação de um conteúdo audiovisual, a influenciadora tirou do guarda-roupa o macacão estampado de borboletas e o conjunto roxo, peças usadas no reality show.

Nos stories de seu Instagram, a mãe da Lua, compartilhou com seus seguidores os bastidores: "Gente, [olha] a roupa que eu usava no BBB como está no corpo atual. Se eu levantar o braço [mostra] a teta [sic]. A bunda então tá quase de fora. Olha, tô até com colar da Thaís e as pulseiras", disse Viih sobre o conjuntinho roxo.

Já a respeito do macacão branco de borboletas, usado por Viih na entrada do gramado do reality, a influenciadora brincou que estava em "oração para ver se vai caber". "Não sei se vai fechar", contou nos stories.

A empresária está em processo de emagrecimento após ter dado luz a primeira filha, fruto da relação com o também ex-BBB Eliezer, e recentemente comemorou uma nova conquista nesta jornada. Viih comemorou que conseguiu vestir uma calça de alfaiataria na numeração 38.

"É jeans? Não! Mas fechou. Do 42 para o 38. Vai galera, comemoração", iniciou o vídeo, recebendo uma salva de palmas dos que estavam em sua casa no momento da gravação. "Jeans 38 eu não fecho ainda, mas só de fechar nessa alfaiataria, já é um avanço. Arrasei. Beijo. Treinem, eu amo treinar, adoro", ironizou Viih.

A ex-BBB já perdeu 9kg dos 22 kg que ganhou durante sua primeira gestação. Ela mostrou o resultado da perda de peso após retornar de um treino: “Gente, acho que eu estou emagrecendo, olha! Tô não?”, ela perguntou aos seguidores em seu stories do Instagram.

Com um conjuntinho de academia, a ex-BBB fez questão de abaixar o cós da calça legging para exibir a barriga: “Tem entradinha”, disse mostrando a definição. “Isso aqui é diástase, eu estou com dois centímetros, quando eu pari estava três, mas acho que deu uma voltadinha”, ela explicou a marquinha no centro do abdômen.

Viih Tube desabafa sobre cobranças na vida pessoal

No início desta quinta-feira, 13, a influenciadora digital Viih Tube revelou aos seus seguidores que ficou doente com a rotina intensa de trabalho. Segundo ela, sua saúde foi abalada após se exceder em gravações e cumprimento de diversos compromissos.