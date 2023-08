Viih Tube comemora progresso no processo de emagrecimento: 'Já é um avanço'

Viih Tube está seguindo uma rotina mais saudável após dar à luz para Lua Di Felice, de quatro meses

Viih Tube comemorou nesta terça-feira, 29, uma nova conquista em seu processo de emagrecimento pós parto. Mãe de Lua Di Felice, de 4 meses, compartilha com seus seguidores em suas redes sociais sua nova rotina saudável com propósito de emagrecimento e contou que conseguiu vestir uma calça de alfaiataria na numeração 38.

"É jeans? Não! Mas fechou. Do 42 para o 38. Vai galera, comemoração", iniciou o vídeo, recebendo uma salva de palmas dos que estavam em sua casa no momento da gravação. "Jeans 38 eu não fecho ainda, mas só de fechar nessa alfaiataria, já é um avanço. Arrasei. Beijo. Treinem, eu amo treinar, adoro", ironizou Viih.

Recentemente ela desabafou durante os exercícios físicos: "Alguém me salva daqui, a cara de ódio" e "Como tem seres que gostam disso? Como? Eu não consigo entender".

Viih Tube exibe abdômen definido no pós-parto

No último dia 16, Viih Tube usou as redes sociais para mostrar que perdeu peso e que está ‘recuperando’ a definição da lipoaspiração no abdômen. A ex-BBB já perdeu 9kg dos 22 kg que ganhou durante sua primeira gestação.

Agora, ela mostrou o resultado da perda de peso após retornar de um treino: “Gente, acho que eu estou emagrecendo, olha! Tô não?”, ela perguntou aos seguidores em seu stories do Instagram.

Com um conjuntinho de academia, a ex-BBB fez questão de abaixar o cós da calça legging para exibir a barriga: “Tem entradinha”, disse mostrando a definição. “Isso aqui é diástase, eu estou com dois centímetros, quando eu pari estava três, mas acho que deu uma voltadinha”, ela explicou a marquinha no centro do abdômen.

Na sequência, Vih contou que a definição é fruto da antiga cirurgia plástica, feita antes da gestação: “E essa entrada falsa aqui, gente, mesmo com a gordura a bichinha tá aqui, é da lipo! Não acha que é treino não, é mentira! É lipo, da lipo passada, porque a lipo fica aqui mesmo engordando”, ela justificou.