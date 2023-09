Viih Tube exagera no trabalho e fica doente: ''Muito cansada''

Com rotina intensa de mãe e trabalho, Viih Tube revela que ficou doente e precisou realizar pausa

Nos últimos dias, a influenciadora e empresária Viih Tube pegou pesado no trabalho, realizando várias gravações e cumprindo diversos compromissos. Aliado a isso, ela continuou na rotina intensa com a filha, Lua, de 5 meses, e acabou ficando doente.

Nesta quarta-feira, 13, a mamãe faz um desabafo sobre ter tido sua saúde abalada por não descansar direito após adotar uma dupla jornada sem parar. "Chega uma hora que o corpo dá sinais de pausa, mês de setembro tá uma loucura, tô trabalho muito e cuidando da minha filha igual sempre", começou dizendo.

Nitidamente com o semblante abalado, Viih Tube continuou falando sobre estar doente. "Então fico muito cansada, e aí a imunidade cai, a febre vem, dor de garganta e o cansaço bate! Hoje os dois compromissos que eu tinha cancelaram, parece que era pra eu ter um dia pra respirar mesmo", comentou sobre a folga.

Nos últimos dias, a influenciadora e o ex-BBB Eliezer comemoram mais um mês de Lua em grande estilo. Eles realizaram mais um mesversário temático com detalhes impressionantes. Todos fantasiados, eles celebraram a vida da pequena.

É bom lembrar que a youtuber e o esposo acabaram de pegar as chaves de uma mansão, localizada no mesmo condomínio da influenciadora Bianca Andrade. O casal decidiu por fazer uma reforma completa, adaptando a propriedade imensa para suas necessidades e gostos.

Viih Tube revela trauma de alimento após o 'BBB'

Compartilhando detalhes de sua rotina como mãe na rede social, a influenciadora Viih Tube tem chamado a atenção ao mostrar seu café da manhã. Diferente da grande maioria, a porção de proteína da refeição não é garantida pelo ovo, mas sim por frango desfiado.

A empresária, que participou da edição icônica do BBB 21, que teve Juliette Freire como campeã, comentou que a escolha pelo frango foi influenciada após sua participação no reality show. A companheira de Eliezer, da edição do BBB 22, então comentou como a vivência no programa mudou seu gosto.

"Substituo o ovo por frango porque desde o BBB peguei raço de ovo, comia tanto lá que hoje não gosto mais tanto", revelou a influenciadora.