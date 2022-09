Fazenda 14: Vini, Deborah, Ingrid e Rosiane estão na segunda roça da temporada

Rosiane, Vini e Ingrid disputam a prova do fazendeiro, apenas um pode se livrar da roça

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 21h34 - Atualizado às 22h55

Fogo no feno mais uma vez!

Na noite desta terça-feira (27), foi formada a segunda roça de A Fazenda 14 e como de costume, rolou muita gritaria e discussão entre os peões. A formação da roça terminou com a indicação de Vini, Deborah, Ingrid e Rosiane para a berlinda da semana. Apenas um peão poderá se livrar da eliminação, que acontece na próxima quinta-feira (29).

Antes de começar a votação, a advogada Deolane Bezerra, ganhadora da Prova de Fogo e dona do Poder do Lampião, tinha em mãos o poder de repassar todos os votos que um peão recebesse para outro. Com isso, a advogada tirou os 4 votos de Bia Miranda e passou para Deborah, que finalizou a votação com 14 votos.

O fazendeiro da semana, Shay, indicou para o primeiro banco Vini Buttel e alfinetou o peão, o ex-participante de Casamento às Cegas Brasil, disse:

“Hoje eu quero indicar o Vini, por algum motivos. Lá atrás, ele começou a plantar uma semente de discórdia sobre mim e disse que eu queria ser herói de mulheres. Todas as mulheres são poderosas e podem ser heroínas. Segundo, ele vem falando sobre as roupas de uma mulher, que tá muito errado. Se um homem fala como minha mulher se veste, fico muito bravo.”

Na sequência, Deborah foi a mais votada da casa, ocupando o segundo lugar na roça. A jornalista puxou Ingrid Ohara da baia para a roça e por meio do resta um, Rosiane foi a última a sentar no banquinho.

Saiba quem votou em quem na segunda roça de A Fazenda 14:

Shay votou em Vini

Thomaz votou em Deborah

Bia votou em Deborah

Kerline votou em Bia

Alex votou em Tiago

Lucas votou em Deborah

Babi votou em Pétala

Ruivinha de Marte votou em Pétala

Pelé votou em Bia

Vini votou em Deborah

Rosiane votou em Deborah

Tati votou em Bia

Tiago votou em Deborah

André votou em Deborah

Deolane votou em Deborah

Deborah votou em Deolane

Ingrid votou em Thomaz

Iran votou em Bia

Pétala votou em Deborah

Moranguinho votou em Deborah

Nesta terça-feira, 27, a cantora de funk Tati Zaqui (28) disse que não está convencida com os discursos que Pétala Barreiros tem no reality show rural A Fazenda 14. Ela deu a entender que a influenciadora mente ao falar sobre sua fé, já que sempre estava envolvida em outro reality da Record.

Durante uma conversa com Thomaz Costa, Tati disse: “Não adianta ficar falando de Deus, dizer que é pecadora, mas quer conflito. Por isso que eu não gosto dela. Ela pode enganar o Brasil, pode enganar geral aqui dentro, mas não me engana”, admitiu a cantora.