A Fazenda: Tiago Ramos conta reação da mãe de Neymar ao ver sua tatuagem

Em A Fazenda 14, Tiago Ramos falou sobre o namoro que o tornou famoso e contou a reação da ex-namorada, Nadine Gonçalves, ao homenageá-la com uma tatuagem

CARAS digital Publicado em 11/10/2022, às 13h16

Em uma conversa com os participantes de A Fazenda 14 durante a madrugada desta terça-feira, 11, Tiago Ramos (24) voltou a falar sobre seu relacionamento com a mãe do jogador Neymar (30), Nadine Gonçalves (55). Durante uma conversa com Pétala Barreiros e Bia Miranda, o modelo revelou a reação da ex-namorada ao descobrir que ele tinha feito uma polêmica tatuagem com seu nome na costela.

Tiago disse que a Nadine gostou da tatuagem que ele fez com o nome dela e disse que ela o chamou de louco. #AFazenda | #AFazenda14pic.twitter.com/PkhIl63AHf — Adrielle 🌸 (@adrielletuitta) October 11, 2022

TIAGO RAMOS FALA SOBRE NADINE, TATUAGEM E NEYMAR

Ao ser questionado se recebeu permissão de Nadine para cravar o nome dela na sua costela, Tiago respondeu: “Eu não pedi, mas a pessoa gostou. Mas a mídia fez com que isso virasse coisa ruim. Ela me chamou de louco, mas gostou.” Tiago completou dizendo que cobriu a tatuagem antes de entrar no reality para não expor o nome de Nadine e finalizou apontando para o coração e dizendo: “Ela está aqui, apesar de sermos amigos agora.”

Tiago e Nadine começaram a namorar em abril de 2020 e toda a relação foi marcada por muita polêmica e diversas idas e vindas. Dentro do reality, Tiago também já chegou a comentar sobre a fama de interesseiro após a repercussão do relacionamento e, apesar de todos os boatos, exaltou o jogador Neymar e declarou torcida para que ele consiga o hexa para o Brasil.