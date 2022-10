A Fazenda 14: Tiago Ramos assumi ser fã de Neymar: “Eu era muito fã mesmo”

O participante e a mãe do jogador viveram um relacionamento conturbado em 2020

Uma conversa entre Tiago Ramos e Bia Miranda viralizou neste domingo (9), após o modelo assumir ser fã do jogador Neymar e contar que há 6 anos enviou uma mensagem para ele dizendo que um dia iriam se conhecer.

O bate-papo começou com a neta de Gretchen contando que era fã da funkeira Tati Zaqui, porém a peoa enfatizou ser fã quando era criança e que a época da cantora já passou. Bia disse que falou para Tati: “eu era sua fã, mas depois que eu te conheci, vemos que a pessoa não é quem imaginávamos”.

Seguindo a conversa, Tiago, ex-namorado de Nadine Gonçalves – mãe do Neymar – assumiu ser fã do jogador de futebol. O modelo disse: “fui muito fã mesmo, quando eu comecei a jogar bola, era o Neymar, era não, é. Mas é muito fod*, porque há 6 anos, 5 anos atrás, eu fui no meu Facebook e mandei um texto para ele, dizendo que iria conhecer ele. [...] Quando foi há 2 anos, 3 anos atrás, eu conheci ele”.

Confira a conversa completa entre os peões:

Vale lembrar que Tiago viveu um relacionamento conturbado com a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves. O casal assumiu o namoro em abril de 2020, segundo boatos, eles se conheceram pois o peão namorava o cozinheiro de Neymar. O primeiro término aconteceu 1 mês depois do anúncio da relação, mas logo reataram.

Em junho de 2020, o casal protagonizou uma briga feia na cidade de Santos, onde o modelo quebrou uma vidraça do apartamento e precisou levar pontos. No final do ano, o casal terminou novamente enquanto faziam uma viagem pelo México, após esse término, nunca mais anunciaram uma reconciliação.

Neste tempo de namoro, um áudio de Neymar chamando Tiago de “viadinho” e dizendo que iria dar uma paulada nele, vazou na internet.

