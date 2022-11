Tiago Ramos aproveita churrasco de aniversário e conhece a família de Deolane

Tiago Ramos compareceu ao churrasco de aniversário da Deolane e aproveitou para conhecer as irmãs da peoa, que segue confinada

CARAS digital Publicado em 01/11/2022, às 13h35

Na noite da última segunda-feira, dia 31, Dayane Bezerra, irmã de Deolane, resolveu organizar uma festa de aniversário para a irmã, que ainda continua confinada no reality ‘A Fazenda’. E é claro, que alguns peões foram convidados e marcaram presença no churrasco, que aconteceu na casa da doutora. Além dos ex-participantes, Rosiane Pinheiro, Tiago Ramos e Vini Buttel, Yanka Barreiros, irmã de Pétala e toda a família Bezerra, composta pelas irmãs Dayanne e Daniele, e pela mãe Solange Bezerra, também se encontraram por lá.

Mas o acontecimento que marcou a noite, foi o encontro de Tiago com Dayanne, que não deixou de defender e ajudar o modelo, mesmo após a sua saída da casa. Tiago foi recebido na festa com muita animação e até chegou a dançar agarradinho com Dayanne, que elogiou o perfume do modelo e perguntou se ele era de verdade mesmo. “Conhecendo essa família linda”, escreveu nos stories mostrando o momento do encontro.

Filha de Deolane tieta Tiago Ramos

Outro ponto marcante foi o encontro de milhões que aconteceu entre Tiago e Valentina (6), filha caçula de Deolane. Em um vídeo publicado nos stories do modelo, Valentina aparece sorrindo e abraçando o amigo da mãe. “Linda”, escreveu Tiago no stories que aparece ao lado da pequena. Além de ser mãe da menina, Valentina, Deolane Bezerra também é mãe de dois meninos, Kayky e Gilliard.