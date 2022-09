Sonia Abrão revela surpresa com ida do seu repórter para A Fazenda 14

Repórter do A Tarde É Sua, apresentado por Sonia Abrão, Bruno Tálamo quase ficou de fora do reality

A apresentadora do programa A Tarde É Sua, Sonia Abrão (59), revelou que não fazia ideia de que o repórter Bruno Tálamo, do seu programa, aceitaria o convite de participar do reality show A Fazenda 14, que estreou nesta terça-feira, 13.

“Ele avisou a gente quando já estava para ir para o confinamento, foi uma surpresa para nós justamente porque foi em cima da hora e porque ninguém aqui nunca cogitou que o Bruno Tálamo quisesse participar de um reality show”, contou a apresentadora da Rede TV!.

E graças aos seus colegas de programa que Bruno quase foi desclassificado para participar de A Fazenda. Isso se deu porque Elias Abrão, irmão de Sonia e diretor do A Tarde É Sua, postou em suas redes sociais que o repórter estaria indo para a atração da Record. “A gente sabia, o bocudo do diretor pôs até no Twitter quando não podia. Quase que ele é riscado do mapa dessa história, porque não pode vazar. Ele avisou a gente muito pouco tempo antes da estreia”, contou Sonia Abrão.

Na manhã dessa terça-feira, 13, Sonia falou sobre a participação de Bruno Tálamo durante o ao vivo: “Agora é oficial: Bruno Tálamo, o nosso repórter do A Tarde É Sua, está em A Fazenda 14!!! Boa sorte, peão! Vê se bota fogo no feno! Se eu vou torcer por ele? Só se merecer! Não vai ter passada de pano, não! Não sou dessas", afirmou ela.

