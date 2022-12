Saiba quanto leva o campeão e o vice desta temporada de “A Fazenda”

Com o reality-show em sua reta final, relembre quanto leva o grande vencedor e o vice-campeão de A Fazenda 14

Nesta semana, a 14ª edição de “A Fazenda” chegará ao fim. Após cerca de três meses de programa, os cinco peões que restam na competição, irão disputa para ver quem vai ser o grande campeão do reality-show rural.

Nessa segunda-feira, 12, um dos peões que ainda restam na competição, André Marinho, Bárbara Borges, Bia Miranda, Iran Malfitano e Pelé Miniflows, será eliminado. E na quinta-feira, 15, o grande campeão será revelado.

Porém, você se lembra quanto leva o campeão e o que o vice-campeão leva para casa no programa apresentado por Adriane Galisteu?

O grande vencedor de A Fazenda 14 sai de Itapecerica da Serra com o montante de 1,5 milhões de reais. Já o segundo colocado, não sai de mãos abanando. O vice-campeão leva para casa um carro 0k.

Revolta!

Nesta segunda-feira, 12, a RecordTV decidiu cancelar a festa da grande final de “A Fazenda 14”. A decisão causou confusão com os peões já eliminados.

Deborah Albuquerque, Kerline Cardoso e Alex Gallete gravaram stories em suas redes sociais revoltados com a produção do reality show rural. Segundo os peões, eles já estavam prontos para a tradicional festa da final do reality show, onde todos os eliminados voltam para a sede, quando foram avisados que a comemoração estava cancelada.