Reataram?! André Gonçalves e Danielle Winits trocam selinho em A Fazenda 15

Teve beijo na grande final de A Fazenda 15, da Record TV. Logo no início da exibição ao vivo, os finalistas reencontraram seus familiares no palco da atração. Em sua vez, André Gonçalves recebeu a presença da atriz Danielle Winits e do filho, Pedro. Inclusive, ele demonstrou que pode reatar o casamento com a atriz, já que os dois trocaram um beijo no palco.

André ficou radiante ao ver que Danielle estava ali. Os dois se abraçaram e ficaram comovidos com o reencontro. Então, o ator deu um selinho carinhoso nela.

Este momento surpreendeu os fãs deles. Isso porque, antes de André ser confirmado no reality show, eles anunciaram a separação. Por meio de um comunicado, eles contaram que terminaram a relação. Porém, durante A Fazenda, Danielle mandou vários recados carinhosos para André por meio de interações nas redes sociais e também no programa reality show, o que já deu indícios de que estavam bem.

Por enquanto, eles não se pronunciaram se vão reatar o relacionamento amoroso ou não.

E ela veio! Danielle Winits está com André na #FinalAFazenda 🥳 pic.twitter.com/slwozrkmKr — A Fazenda (@afazendarecord) December 22, 2023

Danielle Winits fala sobre André Gonçalves

A atriz Danielle Winits se pronunciou pela primeira vez sobre sua relação com o ex-marido, André Gonçalves, que está confinado em A Fazenda. Após enviar um vídeo apoiando o peão no programa, ela explicou sua decisão.

“É um lugar particular nosso, o momento que antecedeu A Fazenda... Estávamos separados, até pelo meu trabalho, e tomamos essa decisão. Mas foi tudo muito rápido, ele precisou entrar rápido (no confinamento)”, disse ao O Programa de Todos os Programas.

A artista disse que considera o ator o "pai afetivo" de seu filho caçula, Guy Faro. A atriz disse que o herdeiro assiste cada detalhe da participação do ator na competição e está orgulhoso de sua trajetória.

“É um presente poder revisitar esse homem incrível que ele é, com esse distanciamento, com esse olhar. Está sendo muito importante. O André está sendo ele. Então, quando falo revisitá-lo, é revê-lo. Ele foi de peito aberto para entrar na vida real... Olhar esse homem que conheço há tantos anos, com empatia, amor, de mãos dadas com ele, num momento tão particular”, desabafou ela,

Emocionada, Winits disse que foi a grande incentivadora da entrada do artista na competição. “Fui uma mola propulsora para ele estar nesse lugar. Foi um presente para ele e para mim. O destino a Deus pertence”, pontuou.