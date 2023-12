A Fazenda 15: Finalista, André Gonçalves cai no choro com recado da ex-mulher

André Gonçalves fica emocionado ao receber mensagem da ex-mulher, Danielle Winits, apenas um dia antes da grande final de A Fazenda 15

Na tarde desta quarta-feira, 20, os finalistas de A Fazenda 15, da Record TV, receberam recados especiais de seus familiares e amigos. Com isso, André Gonçalves ficou emocionado ao receber uma mensagem especial de sua ex-mulher, a atriz Danielle Winits.

Na sede da atração, a produção exibiu o vídeo de Winits com uma declaração carinhosa para incentivar seu finalista. “André, o seu momento mais emocionante da Fazenda 15 para nós, sua família, foi quando você voltou da roça e pediu uma chuva benções para todas as famílias. Nós, da sua família, pedimos ao céu que caia uma chuva de benção sobre você. Nós te amamos. Boa sorte”, disse ela.

Ao ouvir isso, André caiu no choro e foi consolado pelos seus colegas.

André disputa a grande final de A Fazenda 15 contra Jaquelline Grohalski, Márcia Fu e WL Guimarães. O vencedor será anunciado na noite de quinta-feira, 21.

Danielle Winits fala sobre André Gonçalves

A atriz Danielle Winits se pronunciou pela primeira vez sobre sua relação com o ex-marido, André Gonçalves, que está confinado em A Fazenda. Após enviar um vídeo apoiando o peão no programa, ela explicou sua decisão.

“É um lugar particular nosso, o momento que antecedeu A Fazenda... Estávamos separados, até pelo meu trabalho, e tomamos essa decisão. Mas foi tudo muito rápido, ele precisou entrar rápido (no confinamento)”, disse ao O Programa de Todos os Programas.

A artista disse que considera o ator o "pai afetivo" de seu filho caçula, Guy Faro. A atriz disse que o herdeiro assiste cada detalhe da participação do ator na competição e está orgulhoso de sua trajetória.

“É um presente poder revisitar esse homem incrível que ele é, com esse distanciamento, com esse olhar. Está sendo muito importante. O André está sendo ele. Então, quando falo revisitá-lo, é revê-lo. Ele foi de peito aberto para entrar na vida real... Olhar esse homem que conheço há tantos anos, com empatia, amor, de mãos dadas com ele, num momento tão particular”, desabafou ela,

Emocionada, Winits disse que foi a grande incentivadora da entrada do artista na competição. “Fui uma mola propulsora para ele estar nesse lugar. Foi um presente para ele e para mim. O destino a Deus pertence”, pontuou.