Jojo Todynho surpreende ao revelar favoritismo em ‘A Fazenda 15’: “É maravilhosa”

Campeã de ‘A Fazenda’, Jojo Todynho impressiona ao declarar por quem está torcendo em meio a desafetos no reality

Campeã do reality show rural da Record 'A Fazenda', Jojo Todynho surpreendeu a todos ao quebrar o silêncio e revelar seu favoritismo na atual temporada do programa. Durante uma live em seu perfil oficial nas redes sociais nesta terça-feira, 3, a cantora declarou sua torcida para a jornalista Rachel Sheherazade.

O assunto surgiu quando a dona do hit ‘Que tiro foi esse?’ foi questionada se estaria torcendo para a comunicadora em meio aos seus desafetos no programa. Jojo não hesitou em confirmar que ela é definitivamente a sua peoa favorita: "Com certeza! Rachel é maravilhosa, tô adorando", disse a estudante de direito.

PERFEITA! Jojo Todynho declarou torcida pra Rachel e disse que ela é maravilhosa. 🥹🩷🥹🩷

Vem aí amizade de milhões ? #AFazenda | #TeamRachel

Vale lembrar que apesar de não estar confinada, Jojo está sempre entre os assuntos do reality, já que tem algumas desavenças com alguns dos participantes, como o ex-militar Lucas Souza, que é ex-marido da cantora, e Cariúcha, com quem a artista já trocou farpas através das redes sociais em diversas ocasiões.

Cariúcha, inclusive, protagonizou uma treta com Rachel recentemente e a jornalista fez questão de fazer algumas comparações: "Ela tem uma rixa porque queria estar no lugar a Jojo, ela só veio pra cá por causa dos ataques à Jojo. Então não é uma coisa natural essa agressividade, ela exagera aqui pra ganhar palco, pra incomodar”, disse a comunicadora.

Rachel completou dizendo que a rival não tem se direcionado ao caminho certo no jogo, por tentar agir como a cantora: "Acho que ela está montando um personagem, talvez ela queira ser uma Jojo Todynho dessa edição. Ela está muito longe, não chega aos pés de uma Jojo Todynho", a jornalista declarou antes de ganhar a torcida de Jojo.

O que aconteceu entre Rachel Sheherazade e Cariúcha?

O clima entre Rachel Sheherazade e Caríucha não é dos melhores desde os primeiros dias de A Fazenda. Mas, durante uma dinâmica do reality na noite do último domingo, 1, as duas tiveram uma briga feia. A funkeira chegou a partir para cima da jornalista e teve que ser segurada por outros participantes do reality show, depois que elas se desentenderam ao vivo; entenda o que aconteceu.