Agora milionária, Jaquelline enfrenta Boninho após deboche: "Não colou"

Jaquelline enfrenta Boninho após ser vítima de deboche do diretor do BBB; ela caprichou na declaração

Agora milionária, Jaquelline Grohalski respondeu um comentário ousado protagonizado por Boninho. É que após o resultado de A Fazenda 15, o responsável pelo concorrente Big Brother Brasil deixou uma mensagem polêmica.

Nas redes sociais, ele disse que não reconheceu que a peoa era a mesma participante da décima-oitava edição do BBB. “Só hoje descobri que ela era a Jaque do BBB 18. Boiei”, disse ele.

Agora, Jaquelline Grohalskifoi questionada sobre o tema em entrevista com Lucas Selfie. Ela então devolveu o deboche em grande estilo. “Acho que é porque esse ano A Fazenda deu uma chicotada no outro reality e ele está tentando ali se escalar! Bobo não é, né? Não vai confundir a cor do cabelo com a participante. Não colou o deboche, né, amigo”, disparou.

Lucas Selfie entrou na brincadeira e concordou com a fala da artista. “E deu mesmo, vamos ser sinceros que deu mesmo”, disse ele. Vale lembrar que a edição deste ano do BBB não conseguiu a mesma repercussão que anos anteriores.

Veja o momento:

Jaque sobre o comentário de Boninho: "Acho que é porque esse ano a Fazenda deu uma chicotada no outro reality e ele tá tentando ali se escalar! Bobo não é, né? Não vai confundir a cor do cabelo com a participante. Não colou o deboche, né, amigo.”



pic.twitter.com/kk4kP0hRJb — Dantas (@Dantinhas) December 23, 2023

Jaquelline conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão

O reality show A Fazenda 15, da Record TV, chegou ao fim nesta quinta-feira, 21, e teve Jaquelline Grohalski como a grande campeã da temporada! A ex-BBB e influenciadora digital recebeu 56,17% dos votos do público ao disputar a final contra André Gonçalves, Márcia Fu e WL Guimarães.