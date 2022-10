A Fazenda: Vini revela qual era o cachê no 'De Férias com o Ex'

Confinado em A Fazenda 14, Vini surpreende ao contar quanto recebeu de cachê para participar do reality show 'De Férias com o Ex'

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 11h20

Confinado em A Fazenda 14, da Record TV, Vini Büttel relembrou detalhes de sua participação no reality show De Férias com o Ex, da MTV. Ele revelou qual era o cachê da atração e momentos marcantes e inusitados.

Em uma conversa com os outros peões, ele contou que a atração não tinha um prêmio, apenas o cachê. “Não tem prêmio. Tem uma ajuda de custo, na minha época era de R$ 5 mil”, disse ele, que participou da terceira temporada.

Além disso, ele relembrou os momentos de intimidade dentro do confinamento. “Aconteceu tudo comigo... De dez mulheres, eu fiquei com cinco. Daí a gente foi para a Suíte Master e começou a transar, daí ela chorou depois que gozou, porque ela lembrou do ex”, disse ele, e lembrou de outra situação. “Quase fui expulso por causa de briga... Aconteceu muita coisa comigo”.

Deolane elogia Vini em A Fazenda 14

Há poucas semanas, Deolane elogiou Vini dentro de A Fazenda 14. Com Bia Miranda e Vini na área externa da sede, a loira comentou que se o público tiver enxergando o ex participante do De Férias com Ex como ela enxerga, ele tem chance de voltar da roça.

"Aí eu queria que o Vini voltasse... Mas eu já falei para as meninas, eu olho muito a sua conduta que eu estou vendo, entendeu? Por enquanto o que estou vendo não me desabona. O que desabonou eu falei e vi só melhora. Se as pessoas estão enxergando igual a mim, você tem grandes chances", afirmou Deolane Bezerra.