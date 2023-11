A Fazenda: Produção instaura punição severa na casa após atitude de peão

Uma atitude do peão Tonzão Chagas fez com que toda casa recebesse uma punição severa da produção da Fazenda 15

Nesta quarta-feira, 1, o clima tenso só aumentou na Fazenda 15. Após a formação da roça nessa madrugada em que Jenny Miranda, Nadja Pessoa, Shay e Márcia Fu foram para a berlinda, a casa toda levou uma punição severa por parte da produção do programa.

Quem causou a punição foi o cantor Tonzão Chagas, que estava com a responsabilidade de tirar o lixo da casa, e não o fez mesmo após avisos sonoros. Apesar dos sinais, alguns participantes que acharam que a culpada era Nadja Pessoa, que de acordo com Yuri Meirelles, ficou mais de 30 minutos no banheiro sem microfone.

Após os sinais sonoros indicando a punição, toda a casa se reuniu para ler a mensagem da produção que informava a causa e qual seria a consequência. O Fazendeiro da semana Lucas Souza leu o recado: “Os sinais sonoros devem ser atendidos ao primeiro toque, o segundo sinal avisa uma tolerância. Se não for atendido, soará o terceiro toque seguido de punição. O mesmo também vale para sinais de obrigações e animais. Pelo descumprimento desta regra o grupo será punido, ficará 36 horas sem água quente”.

Ao saberem que ficarão um dia e meio sem água quente, os peões começaram a especular sobre o que teria causado a punição, já que a mensagem não deixou claro. Alguns peões continuaram a levantar a hipótese do microfone de Nadja, já o Fazendeiro Lucas entendeu de cara que se tratava de Tonzão.

Sander começou a defender que a falta de microfone também causa sinais sonoros. Uma peoa ao fundo disparou: “Animais... tá cego Sander?”. E ele releu a mensagem: “’O mesmo TAMBÉM vale para animais’”. O ex-cantor começou a se irritar: “Acho que vocês que não sabem ler. ‘O mesmo também vale para sinais de obrigações e animais’. Ou seja, está falando de outra coisa e o sinal TAMBÉM vale para obrigações e animais. Não sabem interpretar texto?”.

Com isso, uma leva confusão foi instaurada e os peões começaram a debater sobre o que teria acontecido para levarem a punição. Kally chegou surpreendendo todos e gritou pela casa: “Já foi! Já foi! Todo mundo já levou punição aqui! É normal! É NORMAL”.

🚨 PUNIÇÃO!

36h sem água quente. Tonzão não atendeu os 3 sinais sonoros para a tarefa do lixo. Sander levanta a hipótese de ter sido a Nadja porque ela estava sem microfone na pia do banheiro. pic.twitter.com/Z2TVKc4s0v — Dantas (@Dantinhas) November 1, 2023

Kally grita: “Já foi, é normal levar punição aqui, é normaaaal!” pic.twitter.com/J11c00EG13 — Dantas (@Dantinhas) November 1, 2023

Treta!

Mas este não foi o único conflito que tomou conta da casa após a formação da roça. Nadja Pessoa e Jenny Miranda protagonizaram uma briga. Jenny encontrou comida nas gavetas do quarto de Nadja, o que gerou uma troca de farpas entre as peoas.

Jenny ameaçou: "Mexe de novo nas minhas coisas para você ver". E Nadja rebateu: "Olha aí, Brasil! Está me acusando de furto! Falando que eu peguei a aliança dela". Nadja abriu uma gaveta e Jenny a impediu. “Não mexe nas minhas coisas! Você não sabe o motivo e eu não tenho que explicar”, afirmou. E a rival disse: “Para que esconder? É doce de leite, é suco, é lenço umedecido… Eu não tenho medo de você”.