A Fazenda: Peões opinam sobre quem será o eliminado da semana

Os participantes da Fazenda 15 passaram o dia especulando quem poderá ser eliminado nessa semana no reality show

Nesta quinta-feira, 30, mais um peão deixará a Fazenda 15. Kally Fonseca, Nadja Pessoa e Radamés, estão na berlinda e correm o risco de serem eliminados do reality show rural da Record TV.

O dia na sede foi tomado por diversas opiniões sobre quem será o possível eliminado dessa semana. Quase todos os peões que restam na casa opinaram sobre quem deve sair e até chegaram a declarar suas torcidas.

Na cozinha, o cantor Tonzão Chagas e o modelo Yuri Meirelles comentaram sobre o resultado da roça. “Hoje a roça vai falar mais um pouquinho para a gente”, começou dizendo Tonzão. “Tudo pode acontecer, vamos ver. E mesmo assim, qualquer resposta que for, não dá para você confiar 100%”, opinou Yuri. E, Tonzão, que mudou de lado e agora está com o grupo Pôr Do Sol, declarou: “Tomara que seja Paiol [o outro grupo]. Yuri concordou: “Correto”.

Correndo o risco de ser eliminada, Nadja refletiu sobre sua presença no reality. Falando sozinha, a peoa comentou: “Perdendo ou ganhando, tu quis que eu viesse, não seu porquê. Quero entender ainda, mas meu coração pedi para não vir”.

Escondidos na dispensa, Cezar Black, Shay e Kally Fonseca apostaram em quem deverá ser o eliminado da vez. Segundo eles, quem deve sair é Radamés, que, em seus julgamentos não se posicionou no jogo.

“Eu amo essa pessoa, eu gosto dele, eu quero que ele fique”, comentou Shay que teve que palpitar em quem sairia em uma dinâmica do programa. Cezar concordou com ressalvas: “Foi o palpite mais difícil que eu fiz até hoje. Não é a pessoa que eu quero que saia, mas devido alguns posicionamentos dentro do jogo... é um cara sensato, um cara razão, porém tem que se posicionar”. Shay ainda lamentou ter opinado que Radamés sairia: “Estou me sentindo mal”.

Os peões descobriram que Kally estava na porta ouvindo a conversa, e a chamaram para participar. “Eu votei no Rada”, revelou a peoa. E ela detalhou: “Eu falei que ele é uma pessoa de bom caráter, de princípios, incrível, não tenho o que falar em relação à pessoa. Mas dentro do jogo, faltaram alguns posicionamentos. Acho que ele poderia ter entregado mais em posicionamentos”.

Porém, a jogadora de vôlei Mácia Fu discorda com esses participantes. Enquanto estava limpando o banheiro, a peoa começou a expor sua torcida. A atleta começou a gritar: “Fica Rada! Fica Rada! Bora! Fica Nadja! Fica Nadja. Fica Rada e fica Nadja, eu torço para você e para Nadja, aquela encrenqueira”.

