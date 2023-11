A Fazenda: O que rolou? Peões ficam presos na sede do programa e espectadores ficam curiosos

A produção da Fazenda 15 pediu para que todos os peões saíssem das áreas externas e se dirigissem à casa sede do reality

Nesta segunda-feira, 6, uma atitude da produção da A Fazenda 15 gerou curiosidade nos espectadores do reality show. Todos os peões foram ordenados a saírem das áreas externas e se dirigirem à sede do programa.

Lá ficaram trancados, sem poderem sair para o lado de fora. A decisão da produção gerou questionamentos nas redes sociais, já que o motivo não foi oficialmente revelado pela equipe do reality. A mensagem que soou também não revelava a razão para a mudança.

Uma especulação feita pelos fãs era de que um novo carro de som teria passado pelo local, já que essa mesma atitude pela produção quando um carro com mensagens para os peões chegou perto da fazenda localizada em Itapecerica da Serra.

No último dia 31, um carro de som foi enviado por fãs e causou muita comoção entre os peões. A mensagem foi ouvida pelos participantes e dizia: “Atenção: Jenny cancelada, Kally cuidado com o paiol, Rachel campeã”. Após a mensagem, Jenny Miranda foi vista chorando na dispensa. Na mesma semana, a peoa foi eliminada do reality.

“Acho que não foi carro de som”, especulou uma espectadora. Outra fã comentou: “Se foi carro de som, o pessoal da produção conseguiu identificar antes que soltasse a mensagem para os peões”. Outra seguidora questionou: “Será que tem carro de som na área?”.

No momento em que a mensagem tocou pela casa, a maioria dos peões estava dormindo. Porém, Lily Nobre estava se divertindo cuidando das ovelhas e cantando. “Mas eu estava trabalhando”, disse a cantora ao receber a notícia de que teria que se dirigir à sede.

Porém, após alguns momentos dentro da sede, os próprios peões deram a entender que se trataria de um carro de som passando pela área do reality. Tonzão Chagas e Cezar Black começaram a brincar sobre um “carro do ovo” passando.

Confira o momento que a produção manda todos para a sede imediatamente. Até o momento, todos estão trancados dentro da sede.

Fora da casa!

Do lado de fora do reality, a ex-peoa Rachel Sheherazade está opinando sobre as mudanças de jogo que estão acontecendo na Fazenda 15. A jornalista comentou sobre Kally ter deixado sua aliança com Lucas Souza e Jaque, e ido para o grupo paiol.

“Eu fico muito triste e muito decepcionada quando amigos meus entram em embates, discutem e até cortam relações. Que amigo não ficaria chateado com essa situação? Eu fiquei superchateada, fiquei super triste em ver as meninas [Jaque e Kally] cada uma em um lado”, opinou.