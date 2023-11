A Fazenda 15: Carro de som é enviado por fãs e Jenny cai no choro na despensa

Jenny Miranda é vista chorando na despensa de A Fazenda 15 pouco depois de um carro de som ser enviado por fãs com uma mensagem

A manhã desta terça-feira, 31, foi agitada na sede de A Fazenda 15, da Record TV, por causa de um carro de som. Os fãs do reality show enviaram um carro com caixas de som para tentar mandar uma mensagem para os participantes. Rapidamente, a direção do reality show cortou a transmissão do sinal ao vivo no Playplus, que ficou fora do ar por alguns minutos.

Logo depois, os fãs do programa puderam ver que Jenny Miranda estava chorando sozinha na despensa. Porém, o motivo do choro dela não ficou claro. A emissora não revelou se ela começou a chorar por causa do carro de som ou por outro motivo.

O vídeo do carro de som circulou nas redes sociais e exibiu a mensagem que os fãs tentaram mandar para os participantes. O áudio dizia: “Atenção: Jenny cancelada, Kally cuidado com o paiol, Rachel campeã”. No entanto, não ficou claro se o áudio chegou até a sede ou não. Quando o final do Playplus voltou, os peões agiam normalmente em seus afazeres na casa.

A Jenny assim na despensa após ouvir o carro de som avisando que ela tá cancelada pic.twitter.com/jWQ2hV0QHR — Central Reality (@centralreality) October 31, 2023

🚨AGORA: Fãs de 'A Fazenda' mandam carro de som com mensagens para os peões que estão confinados no reality. pic.twitter.com/Qhng1qY50r — Central Reality (@centralreality) October 31, 2023

Jenny está na mira do fazendeiro Lucas Souza

O fazendeiro da semana Lucas Souza já tem seus alvos para a formação da roça na noite desta terça-feira, 31, em A Fazenda 15, da Record TV. Ele já apontou dois nomes de quem pode indicar para a berlinda nesta noite.

Lucas contou que pode indicar Jenny Miranda ou Tonzão para a roça. A decisão dele foi revelada no último final de semana em conversa com seus colegas no confinamento.

"Para mim como Fazendeiro, para o meu jogo, o melhor seria a Jenny. Porque eu presenciei tudo [antes da expulsão], eu estava lá. Seria até um senso de justiça. Ela é uma mentirosa e está criando uma teoria para o povo de que peitou a Rachel, de que não foi para cima", disse ele.

Em outro momento, ele contou que não gostaria de ver seus dois alvos na mesma roça. "Eu não queria que a Jenny e o Tonzão fossem [para a roça]. Acho que é desperdício. Não é? Mas tem a questão da Prova do Fazendeiro ainda... Mas às vezes eu fico em dúvida entre ela e o Tonzão", contou.