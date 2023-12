A Fazenda: Peão responsável por punição polêmica é revelado

A produção de A Fazenda 15 mostrou quem foi o participante responsável por deixar os peões 48 horas sem gás e ter causado confusão na casa

Na madrugada desta terça-feira, 5, foi revelado quem estava por trás da punição severa dada pela produção. Durante a edição da Fazenda 15, houve um “VAR” em quem mostrava o momento que um participante usava a pia da sede, sendo que ele deveria estar na Baia.

O responsável pela punição da manhã dessa segunda-feira, 4, foi o peão Cezar Black , que foi visto lavando as mãos na pia do banheiro da sede. Shay e Radamés estavam junto com o peão e não se atentaram que aquela atitude era proibida. Logo após a ação, o alarme sonoro começou a tocar, avisando os participantes que uma punição viria.

Logo após isso, os peões se reuniram na sala para lerem o aviso enviado pela produção. O Fazendeiro da semana, Tonzão Chagas, anunciou que os peões ficariam 48 horas sem água. Todos os participantes ficaram surpresos porque não sabiam quem seria o responsável.

Cezar Black afirmou que apenas havia bebido água na sede, e que não usou os espaços citados. Márcia Fu, que também está na Baia, revelou que também não usou os banheiros e pias. “Ontem, na definição da Baia vocês tomaram banho”, acusou André Gonçalves. Porém, o grupo relembrou que isso aconteceu antes da Baia ser definida. Como a produção não revelou quem infringiu a regra, os participantes ficaram confusos com a punição dada.

Black que causou a punição de hoje cedo.



pic.twitter.com/Tfo8VkmCQ7 — Dantas (@Dantinhas) December 5, 2023

Briga!

A atitude tomada por Cezar Black e sua omissão quando os peões procuravam o responsável, gerou uma briga na casa. Ainda na segunda-feira, 4, Márcia Fu e Nadja Pessoa protagonizaram um atrito no meio da sede.

Tudo começou quando Nadja ficou procurando um culpado pela casa. Até que Márcia se irritou com os questionamentos. “Que saco! Se fosse alguém teria falado! Que inferno! Que falatório chato”, gritou a jogadora de vôlei enquanto tirava o lixo da sede.

Porém, o estresse da ex-atleta apenas deu mais gás para Nadja, que começou a suspeitar da peoa: “Foi alguém sim. A pessoa tem que falar quem foi. Não adianta ficar chateada não, vamos falar sim. Tem que aparecer a pessoa que fez. Por que a Márcia se doeu tanto? Estranho... se doeu muito, se não foi ela, por que ela se doeu tanto?”, disse. Ela ainda provocou: “Está se doendo demais. Vou passar o dia todo perguntando quem foi”.