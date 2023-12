A Fazenda: Nadja e Márcia protagonizam briga após punição: “Que inferno”

O clima ficou tenso entre Nadja Pessoa e Márcia Fu após uma das peoas insistir em saber mais sobre punição na Fazenda 15

Nesta segunda-feira, 4, o clima ficou tenso na Fazenda 15. Após uma punição que afetou a casa inteira, Nadja Pessoa não se conformou em não achar um responsável pelo descumprimento da regra do reality. A peoa ficou fazendo suas tarefas e questionando sobre a punição.

Márcia Fu ficou irritada com os questionamentos de Nadja. “Que saco! Se fosse alguém teria falado! Que inferno! Que falatório chato”, gritou a jogadora de vôlei enquanto tirava o lixo da sede.

A reação de Márcia apenas deu mais motivos para as indagações de Nadja. “Foi alguém sim. A pessoa tem que falar quem foi. Não adianta ficar chateada não, vamos falar sim. Tem que aparecer a pessoa que fez. Por que a Márcia se doeu tanto? Estranho... se doeu muito, se não foi ela, por que ela se doeu tanto?”, disse. A peoa ainda provocou: “Está se doendo demais. Vou passar o dia todo perguntando quem foi”.

Na área externa, a ex-atleta desabafou com André Gonçalves: “Fica lá falando do negócio da punição até agora! A gente não sabe quem fez, se fosse eu teria falado! Que m*rd*! Por que eu não vou falar? Sou criança? Me ajuda aí, André”.

E Nadja, como prometido, continuou falando sobre a punição. “Quero saber quem deu essa punição. Estou curiosíssima. Foi alguém da Baia, certeza, mas quem foi? Que coisa feia não falar. É alguém que está com medo da Roça”.

Após esse estresse, Márcia Fu foi se defender para o Fazendeiro da semana, Tonzão Chagas. “Não estou com paciência hoje, Tonzão. Quero que você saiba de uma coisa: eu arco com as coisas que eu faço. Se eu tivesse feito, eu não teria problema nenhum em falar. Tive que mandar ela à m*rd* porque aí ela para”, disse a participante. O Fazendeiro a entendeu e ainda criticou Nadja: “Ela fica botando pilha. Qualquer um de nós falaria”.

O que aconteceu?

A razão para os insistentes questionamentos de Nadja foi uma punição severa dada pela produção da Fazenda 15. A consequência dada para todos os peões foi 48 horas sem gás, o que surpreendeu os participantes.

O motivo da consequência foi que um dos participantes que está na Baia, usou o banheiro ou a pia da sede, o que é proibido. Apesar da punição, ninguém assumiu a responsabilidade e a produção também não revelou o responsável.