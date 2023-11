A Fazenda: Lucas se explica para aliadas após atitude com Jenny na eliminação

O participante da Fazenda 15 Lucas Souza foi questionado por suas aliadas sobre ter abraçado Jenny Miranda no momento de sua eliminação

Na madrugada desta sexta-feira, 3, Jenny Miranda foi a nova eliminada da Fazenda 15. A mãe de Bia Miranda saiu da competição tendo apenas 8,52% dos votos para ficar no reality. Ela competia contra Nadja Pessoa e Márcia Fu na roça a qual foi indicada pelo peão Lucas Souza.

Após a eliminação de Jenny, Lucas e suas aliadas discutiram uma atitude do ex-marido de Jojo Todynho durante a eliminação. Apesar de serem inimigos no jogo, Lucas abraçou Jenny quando foi anunciado que ela sairia da competição. O que fez com que suas aliadas começassem a questioná-lo.

Jaque começou a dizer que não abraçaria e desejaria boa sorte para quem ela quer que saia da competição. “Se eu fui lá e palpitei para ela não voltar...”, disse a peoa afirmando que seria incoerente. Nisso, Lucas tentou interromper para justificar e a ex-BBB disparou: “Mas cada um é cada um”.

Lucas então se explicou. “Hoje foi a primeira vez que eu abracei alguém que eu queria que saísse. Porque ela teve uma atitude que me cortou o coração, independente de qualquer coisa, me cortou o coração”, disse ele sem explicitar que atitude teria sido essa.

Enquanto arrumavam o quarto, o trio continuou a conversar sobre o assunto. “Sabe o que eu acho? As pessoas votam em você e desejam boa sorte quando você está no Fazendeiro”, disse Jaque apontando uma incongruência nas atitudes de alguns participantes.

Nadja Pessoa, que estava na roça, comentou uma atitude de Radamés, que foi quem a colocou na berlinda essa semana. “O Radamés veio apertar minha mão. Oxe, eu quero apertar a mão de quem me botou na Roça?”, comentou a peoa que escapou da eliminação essa semana.

“Não existe voto fofo. Não existe já se resolveu e eu vou votar em você, então não se resolveu”, ainda disparou Jaque sobre a justificativa de votos de alguns dos participantes do reality show dirigido por Rodrigo Carelli.

Jaque disse que não vai abraçar e nem desejar boa sorte pra quem ela quer que saia.



Lucas, que abraçou Jenny, tentou se justificar.



pic.twitter.com/TwslrUYIa8 — Dantas (@Dantinhas) November 3, 2023

Celebrou!

Esta não foi a única reação à saída de Jenny da Fazenda. Em suas redes sociais, a jornalista Rachel Sheherazade, que foi expulsa da competição por conta de uma briga com Jenny, reagiu à saída da peoa em um vídeo.

Toda arrumada e radiante, a ex-SBT, expulsa da atração ao encostar a mão na ex-peoa, gravou-se com um drink na mão e bebendo com satisfação ao ver o resultado da roça do programa comandado por Adriane Galisteu.