A Fazenda: Enquetes indicam que peão será massacrado em votação; veja números

Enquetes indicam que peão será massacrado; ele tem poucos votos e deve sair nesta quinta, 9

A mais nova roça de A Fazenda 15 promete marcar um tombo daqueles de um dos peões. É que ele está disparado em último lugar entre todas as enquetes que indicam quem será eliminado em mais uma disputa.

Trata-se do nadador Henrique Martins. Segundo as principais votações, ele será eliminado e terá apenas 8% dos votos. Isso mesmo: o atleta será de longe o menos votado entre os peões e deve amargar um resultado vergonhoso.

Na enquete do 'UOL', ele perde feio para Lucas Souza (44%) e Jaquelline (46%). Em outros sites, a votação também está parecida. No 'Notícias da TV', Henrique Martins tem 9% - contra 48% da ex-BBB e 44% do ex-marido de Jojo Todynho.

Na última noite, o atleta ainda tentou convencer o público sobre sua permanência. "Brasil, estou aqui nesse jogo maluco. Vim para jogar, ganhar R$ 1,5 milhão. Ganhei muitos amigos. Eu conto com a torcida de vocês para ficar aqui", disse ele. Vale lembrar que o peão está confiante com sua permanência na disputa.

Yuri Meirelles vence prova decisiva

Na noite desta quarta-feira, 8, os roceiros Henrique, Jaquelline e Yuri disputaram a prova do fazendeiro da roça, que exigiu rapidez e sorte dos competidores. No final da competição, Yuri Meirelles foi o campeão e conseguiu escapar da roça.

Na primeira etapa da prova, eles tiveram que encontrar cinco cards no feno e levar até a bancada e montar um quebra-cabeça com palavras. Yuri chegou em primeiro lugar, Henrique em segundo e Jaquelline em terceiro lugar. Na segunda etapa, eles tiveram que responder perguntas em busca de pontos para a soma final. Na terceira etapa, os roceiros abriram os cards que pegaram no início da prova e descobriram qual pontuação conquistaram. Cada um abriu três cards e o vencedor foi quem teve a maior soma.