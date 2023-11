A Fazenda: Cézar Black é detonado ao afrontar peoa: "Você pode calar a boca?"

Cézar Black é detonado após afronta; comportamento do peão em 'A Fazenda 15' gerou muitas reações entre os telespectadores

Um momento protagonizado por Cezar Black voltou a gerar críticas contra o peão de A Fazenda 15. É que nesta madrugada, ele enfrentou a rival Jaquelline Grohalskie mandou a modelo "calar a boca".

Tudo aconteceu quando ele fazia elogios para seu par, a cantora Kally Fonseca. "As situações de mulheres aqui que têm coragem para fazer o que querem fazer, estar com querem, a hora que quiserem... cada vez que vejo alguns tipos de posicionamentos relacionados a você, Kally, tenho mais certeza de que estar com você foi uma dádiva de Deus", disse o enfermeiro.

Ele então foi interrompido pela peoa que tentou contra-argumentar. "Para o seu jogo, né?", soltou Jaquelline. Foi então que ele perdeu completamente a linha."Você pode calar sua boca que você não está agora no seu momento de falar?", disparou o peão.

Cézar Black então seguiu elogiando sua parceira. "Mesmo após dois meses intensos da nossa parte, de uma amizade, uma relação de amizade que acabou virando admiração, exatamente por essa pessoa que você é. Uma pessoa explosiva, verdadeira, estourada, carinhosa, sensível, amorosa. Você é tudo aqui dentro que eu precisava, dentro da minha vida aqui dentro". E concluiu: "Espero que a gente consiga levar essa vida lá fora".

Nas redes sociais, o momento gerou críticas ao peão. Veja:

Lucas Souza fala sobre sua decisão de sair de A Fazenda 15

Em sua primeira aparição na internet depois de desistir de A Fazenda 15, Lucas Souza explicou a sua decisão. O influenciador digital postou um vídeo no feed do Instagram para explicar sua decisão de deixar o jogo, e também agradeceu pelas mensagens de carinho e apoio que recebeu dos fãs.

"Passando aqui para falar que está tudo bem, na medida do possível, é claro! Tô aqui com um mix de emoções, acabei de sair. Ainda não tive a oportunidade de pegar meu celular, ver as informações, mas tive um feedback que tem um exército de pessoas que estão aqui comigo me apoiando e apoiando minha decisão", começou ele.