A Fazenda: Bia Miranda fala sobre Moranguinho: 'Cara de velório'

Bia Miranda desabafa sobre o que pensou ao ver Moranguinho na festa final de A Fazenda

A jovem Bia Miranda é uma das finalistas do reality show A Fazenda, da Record TV, e fez um comentário inusitado sobre a amiga Moranguinho, que foi eliminada do jogo há poucos dias. Ao ver a ex-peoa na festa, a neta de Gretchen surpreendeu ao revelar o que pensou ao ver a expressão da colega.

“Sabe a enxurrada de notícia que vai chegar pra gente quando a gente sair? Eu acho que alguém morreu. A cara da Morango tava muito de... velório”, disse ela.

Então, Bárbara Borges aconselhou Bia a não pensar nisso. “A gente já estão com tanta coisa na cabela que, se a gente ficar pensando, pira mais ainda. Falta muito pouco, então vamos relaxar”, declarou.

Bia Miranda reclama de atitude da produção de A Fazenda

A influenciadora digital Bia Miranda (18) surpreendeu os fãs do reality show A Fazenda, da Record TV, ao acusar a produção de debochar dela durante o confinamento. O episódio teria acontecido após ela pedir o voto do público. Então, Bia disse que ouviu a equipe do programa rindo dela.

“Ontem eu estava no quarto trocando a sandália e comecei a pedir votos. Aí, eu falei: 'Quem gosta de mim, vota em mim, e quem não gosta, vota por pena”, disse ela.

E completou: “Na hora que eu falei isso, eu comecei a ouvir lá atrás os caras rindo e falando: 'vota por pena!'. Mano, me senti humilhada”.

Por fim, Bia contou qual foi a sua reação. “Aí eu peguei e respondi: 'eu estou escutando vocês'”, afirmou.