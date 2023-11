A Fazenda: André Gonçalves surpreende ao reatar com Dani Winits: "Não é mais ex"

André Gonçalves surpreende ao reatar com a atriz; os dois anunciaram a separação semanas antes do início de A Fazenda 15; veja

A aparição de Danielle Winits em A Fazenda 15 parece que foi um sinal pré-combinado com então ex-marido, o ator André Gonçalves. Isso porque ele deu uma resposta surpreendente ao ser questionado sobre o tema nesta sexta-feira, 24.

Tudo começou quando Shayan Haghbin quis saber mais sobre o momento. "Ontem apareceu sua ex-mulher, não foi?", questionou ele. André Gonçalves então estranhou a pergunta. "Ex?", questionou. "Isso que eu ia falar, agora não é mais ex, né?", falou o ex-Casamento às Cegas. O ator então foi direto na resposta: "Não!".

O modelo então quis saber quem era Danielle Winits, já que ele está há pouco tempo no Brasil e não conheceu o auge da artista. "Sua mulher é linda, mano. Caraca, ela é o quê? Atriz?", questionou ele que também quis saber se os dois tem filhos. "Não, não temos. Ela tem dois pequenos e eu sou o padrasto dos pequenos", explicou o galã.

A fala de André Gonçalves acontece após a atriz se declarar ao então ex no programa que foi ao ar na última noite."É com muita emoção que eu deixo aqui a minha torcida para você. Em nome de toda a sua família e pessoas que te amam. Então, segura peão!", disse Danielle Winits na aparição que gerou grande comoção no ator.

Casal anunciou a separação antes do reality

Após sete anos juntos, depois de se casarem rapidamente quando se relacionaram, os atores anunciaram a separação em agosto. A notícia foi dada um pouco antes de André Gonçalves ser anunciado no reality show.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento", iniciou.