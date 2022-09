A Fazenda: André e Suzi são vistos movimentando o edredom

Que rápidos! Ainda no Paiol, André Santos e Suzi Sassaki foram juntos para debaixo do edredom durante a madrugada

O clima esquentou no Paiol de A Fazenda 14, da Record TV! Na madrugada desta quinta-feira, 15, o ex-jogador de futebol André Santos e a modelo Suzi Sassaki foram vistos movimentando o edredom no quarto compartilhado do Paiol – que é a dinâmica que permite que o público escolha um novo peão para o reality show.

Nas redes sociais, os fãs viralizaram um momento de André e Suzi movimentando o edredom da cama de casal. O momento foi flagrado por Claudia Baronesa, que estava acordada e ficou de costas para os dois durante a cena.

Antes das câmeras mudarem de foco, o público conseguiu ouvir Suzi dizendo: 'Não para, não para'.

Primeiro fazendeiro da temporada de A Fazenda 14

Na noite de quarta-feira, 14, Lucas se tornou o primeiro fazendeiro de A Fazenda 14.

Na prova, os participantes tiveram que ter sorte e memória. As três duplas – formadas por Pelé, Lucas, Alex e Shayan, e Tiago e Pétala – precisaram encontrar as letras que formam a palavra Fazenda. As letras estavam em um painel numerado. Em cada rodada, eles tinham a oportunidade de abrir uma letra. Na prova, eles tinham que encontrar as letras na ordem correta para pontuar.

Após algumas rodadas, Lucas e Pelé conseguiram completar a palavra 'Fazenda' antes dos outros e venceram. Na sequência, eles tiveram que escolher quem ficaria com os poderes do Fazendeiro e quem iria ficar apenas com a imunidade. Em acordo, eles decidiram que Lucas é o Fazendeiro e Pelé ficou com a imunidade.

