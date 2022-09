A Fazenda 14: Lucas é o primeiro fazendeiro da temporada

Lucas e Pelé vencem a prova do fazendeiro da semana e decidem quem fica com os poderes de fazendeiro

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 00h07

Na noite desta quarta-feira, 15, a apresentadora Adriane Galisteu comandou a primeira prova do fazendeiro de A Fazenda 14, da Record TV. Lucas e Pelé formaram uma dupla na competição e venceram a prova. Em acordo, os dois decidiram que Lucas é o primeiro fazendeiro da temporada.

Na prova, os participantes tiveram que ter sorte e memória. As três duplas – formadas por Pelé, Lucas, Alex e Shayan, e Tiago e Pétala – precisaram encontrar as letras que formam a palavra Fazenda. As letras estavam em um painel numerado. Em cada rodada, eles tinham a oportunidade de abrir uma letra. Na prova, eles tinham que encontrar as letras na ordem correta para pontuar.

Após algumas rodadas, Lucas e Pelé conseguiram completar a palavra 'Fazenda' antes dos outros e venceram. Na sequência, eles tiveram que escolher quem ficaria com os poderes do Fazendeiro e quem iria ficar apenas com a imunidade. Em acordo, eles decidiram que Lucas é o Fazendeiro e Pelé ficou com a imunidade.

Assista ao vídeo com o resultado da decisão de Lucas e Pelé em A Fazenda 14: