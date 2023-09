A Fazenda 15: Shayan revela cena nojenta na cozinha

Neste final semana, o peão Shayan foi o responsável por lavar a louça que estava na pia da cozinha de A Fazenda 15, da Record TV, e ficou surpreso ao se deparar com uma cena nojenta. Ele contou que encontrou fios de cabelo no meio dos utensílios e reclamou da falta de higiene das peoas.

“Olha, cheio de cabelo na pia. Elástico de cabelo…”, disse ele em conversa com Radamés. Então, o cinegrafista do reality show mostrou um close dos fios colados na lateral da pia.

Enquanto ainda estava na cozinha, Shayan também reclamou de Nadja Pessoa. Ele disse que a peoa não é vista lavando a louça que usa em suas refeições. "A Nadja não lava nunca a louça dela. Na próxima vez, vou chamar a atenção [dela]. Não quero arrumar treta, mas não dá. Ela sempre come e deixa [oa louça que usou] aqui. Já vi três vezes isso. E como tem essa questão da treta dela comigo, eu ficava quieto. Mas, da próxima vez, vou falar", afirmou.

