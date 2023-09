A Fazenda 15: Kally tem atitude inacreditável em festa e é punida

Peões perdem a paciência ao descobrirem atitude inacreditável de Kally durante festa em A Fazenda que causou punição para todos

A festa de A Fazenda 15 na madrugada deste sábado, 30, terminou com uma punição para todos os participantes por causa da atitude de uma única peoa. A influencer Kally Fonseca teve uma atitude inacreditável ao fazer xixi no meio da festa.

A atitude dela foi percebida pela produção, que deu uma punição logo cedo. Os participantes acordaram neste sábado com a notícia de que vão ficar 8 horas sem água. O fazendeiro André Gonçalves foi o responsável por ler o aviso.

“É proibido fazer as necessidades fora do reservado. Oito horas sem água”, disse ele. Então, Kally assumiu a culpa na frente de todos. “Fui eu que fiz xixi lá fora”, disse ela.

Os outros peões ficaram sem paciência com a atitude dela e deram uma bronca, mas ela rebateu dizendo que não se irritou as punições que os outros causaram.

Quem é Kally Fonseca?

A cantora Kally Fonseca estará a 15ª edição do reality show dirigido por Rodrigo Carelli. Natural de Natal, capital de Rio Grande do Norte, Kally começou a cantar quando tinha apenas 9 anos de idade. A artista gravou seu primeiro DVD aos 11 anos. Hoje com 30 anos, Kally já fez parte das bandas Forró Safado e Santropê. Atualmente ela é cantora e integrante do grupo Cavaleiros do Forró.

Em seu Instagram com mais de 400 mil seguidores, Kally gravou um vídeo divertido para anunciar sua ida ao reality. A cantora surgia assinando seu nome em um papel com o logo da Fazenda. O vídeo ainda mostrava Kally no aeroporto e chegando em uma fazenda com um look no estilo “cowgirl”.

“Podem confirmar os boatos, É OFICIAL, a Kally está na Fazenda 15. Estão preparados? Nossa peoa está pronta para mostrar toda sua autenticidade, garra e determinação nessa nova jornada”, lia-se na legenda da publicação que também foi compartilhada pela banda Cavaleiros do Forró.