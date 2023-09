A Fazenda 15: Rachel Sheherazade revela incômodo com uma peoa

Rachel Sheherazade surpreende ao contar o que a incomoda em uma participante de A Fazenda 15

Nesta sexta-feira, 22, a jornalista Rachel Sheherazade desabafou sobre o que acha de Cariúcha em A Fazenda 15, da Record TV. Em conversa com Darlan Cunha, o Laranjinha, ela contou que fica incomodada com algumas atitudes da peoa.

"O que me incomoda nela [Cariúcha] é essa mania de achar que é a dona da Fazenda. De ficar dando ordem, faça isso, faça aquilo... tem que fazer isso, aquilo... Quem tem que dar ordem aqui é o Fazendeiro", disse ela.

Então, Rachel fez um comentário sobre como Cariúcha trata Laranjinha. "Ela fala com você como se você fosse subalterno dela", afirmou ela. E ele concordou. "Direto, ela vira pra mim e fala pra pegar uma coisa, procurar outra".

Vale lembrar que o primeiro fazendeiro de A Fazenda 15 é o modelo Yuri Meirelles. E quatro participantes conquistaram a imunidade em uma prova nesta semana, sendo eles: Alicia X, Cariúcha, Cezar Black e Shayan.

Cariúcha briga com Lucas Souza

A confusão já começou em A Fazenda 15, da Record TV. Na primeira semana de confinamento, o clima já esquentou entre Cariúcha e Lucas Souza. Os dois discutiram por causa de uma confusão na sede e se estranharam.

Durante a madrugada, Lucas foi defender Jaquelline em uma conversa com Darlan Cunha, o Laranjinha, e Cariúcha não gostou da atitude dele. Tudo começou quando Jaquelline contou para Cezar Black que foi chamada de ‘burguesa’ por Darlan. Com isso, Lucas foi conversar com Darlan sobre o ocorrido.

Ao ver a cena, Cariúcha foi tirar satisfação com Lucas. “O B.O. é teu? Tá se metendo por quê? Você é chato pra c*ralh*! Seu leva e traz do c*ralh*. Acha que eu tenho medo de macho?”, questionou. E ele rebateu: “Você é chata!”.

Ela continuou: “Você que é. Não se mete, deixa a garota”. O climão continuou com trocas de ofensas entre eles e palavrões. Quando a discussão acabou, Cariúcha contou que seu alvo é Lucas. “Ele vai ver o inferno aqui, ele vai ver o que é cria”, disse ela.