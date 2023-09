A Fazenda 15: Cariúcha e Lucas Souza se exaltam e brigam

Cariúcha e Lucas Souza trocam farpas na madrugada após confusão na sede de A Fazenda 15

A confusão já começou em A Fazenda 15, da Record TV. Na primeira semana de confinamento, o clima já esquentou entre Cariúcha e Lucas Souza. Os dois discutiram por causa de uma confusão na sede e se estranharam.

Durante a madrugada, Lucas foi defender Jaquelline em uma conversa com Darlan Cunha, o Laranjinha, e Cariúcha não gostou da atitude dele. Tudo começou quando Jaquelline contou para Cezar Black que foi chamada de ‘burguesa’ por Darlan. Com isso, Lucas foi conversar com Darlan sobre o ocorrido.

Ao ver a cena, Cariúcha foi tirar satisfação com Lucas. “O B.O. é teu? Tá se metendo por quê? Você é chato pra c*ralh*! Seu leva e traz do c*ralh*. Acha que eu tenho medo de macho?”, questionou. E ele rebateu: “Você é chata!”.

Ela continuou: “Você que é. Não se mete, deixa a garota”. O climão continuou com trocas de ofensas entre eles e palavrões. Quando a discussão acabou, Cariúcha contou que seu alvo é Lucas. “Ele vai ver o inferno aqui, ele vai ver o que é cria”, disse ela.

Os integrantes do Paiol escolhidos para a sede

Na noite desta quinta-feira, 21, a apresentadora Adriane Galisteu revelou quais foram os escolhidos do Paiol para subir para a sede de A Fazenda 15, da Record TV. Os quatro escolhidos foram: Cezar Black, Nadja Pessoa, Shay e Alicia X.

O Paiol começou na pré-estreia de A Fazenda 15, quando os 10 participantes escolhidos pela produção foram confinados no anexo do reality show para disputarem a preferência do público. Nesta temporada, quatro nomes foram escolhidos para entrar no jogo.

Nesta noite, Galisteu contou que adorou os 10 participantes do Paiol. "Eu quero jogar a real, por mim subiam todos, vocês deram nome, fiquei feliz demais com o paiol. Parabéns, vocês entregaram real. Eu estou falando de verdade”, afirmou ela. Logo depois, ela contou os escolhidos pelo público.

Cezar Black teve 22,88% dos votos do público. Nadja Pessoa recebeu 34,26% dos votos. Shay teve 39,27% da preferência. E, Alicia X recebeu 27,01%.