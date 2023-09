A Fazenda 15: Público escolhe quatro integrantes do Paiol para entrar no jogo

Cezar Black, Nadja Pessoa, Shay e Alicia X são os vencedores do Paiol de A Fazenda 15

Na noite desta quinta-feira, 21, a apresentadora Adriane Galisteu revelou quais foram os escolhidos do Paiol para subir para a sede de A Fazenda 15, da Record TV. Os quatro escolhidos foram: Cezar Black, Nadja Pessoa, Shay e Alicia X.

O Paiol começou na pré-estreia de A Fazenda 15, quando os 10 participantes escolhidos pela produção foram confinados no anexo do reality show para disputarem a preferência do público. Nesta temporada, quatro nomes foram escolhidos para entrar no jogo.

Nesta noite, Galisteu contou que adorou os 10 participantes do Paiol. "Eu quero jogar a real, por mim subiam todos, vocês deram nome, fiquei feliz demais com o paiol. Parabéns, vocês entregaram real. Eu estou falando de verdade”, afirmou ela. Logo depois, ela contou os escolhidos pelo público.

Cezar Black teve 22,88% dos votos do público. Nadja Pessoa recebeu 34,26% dos votos. Shay teve 39,27% da preferência. E, Alicia X recebeu 27,01%.

Primeiro fazendeiro de A Fazenda 15

Na noite des quarta-feira, 20, Yuri Meirelles foi o grande campeão da primeira prova do fazendeiro de A Fazenda 15, da Record TV. Ele se deu bem em uma disputa que exigiu habilidade dos participantes.

A prova foi disputada por Márcia Fu, Cariúcha, Radamés, Yuri Meirelles e WL. Na prova, os participantes tiveram que chutar bolas até um gol. A cada chute, eles acumularam pontos, que eram maiores de acordo com a distância do gol. O vencedor é quem tiver o maior número de pontos acumulados no final da prova.

Depois de algumas rodadas, Yuri foi o vencedor por estar com 210 pontos no final da competição.

Saiba qual é o cronograma da semana em A Fazenda 15:

SEGUNDA-FEIRA: Prova de Fogo

TERÇA-FEIRA: Formação da Roça ao vivo

QUARTA-FEIRA: Prova do Fazendeiro ao vivo

QUINTA-FEIRA: Eliminação ao vivo

SEXTA-FEIRA: Pós Eliminação e Flash da Festa

SÁBADO: exibição da Festa

DOMINGO: Convivência e atividades