Blogueirinha chama Taís Araújo para sua novela digital: 'Fica aí o convite'

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora falou sobre a novela Blogueirinha A Feia e deu dicas da nova temporada de seu programa de entrevistas

Neste ano, a apresentadora Blogueirinha deixará a faceta apresentadora por pouco tempo para se tornar atriz em sua nova novela digital. Inspirada no sucesso do SBT Betty, A Feia, a influenciadora faz um convite para Taís Araújo (45) participar da trama.

"Eu já fui muito mais noveleira, mas estou muito feliz de fazer Blogueirinha, A Feia. É uma novela que eu gostava muito quando era criança", diz ela , em entrevista à CARAS Brasil. A influenciadora comenta que, na versão original do folhetim, a esposa de Lázaro Ramos (45) fez uma participação, e afirma que gostaria de repetir a dose em sua releitura.

"Taís está aí o convite para você participar de Blogueirinha, A Feia", diz a influenciadora. Ela ainda brinca que não pretende rever a novela, já que é sua própria fonte de inspiração. "Eu não gosto de ver muito para não me inspirar, porque eu não gosto de me inspirar em ninguém."

O anúncio da nova novela foi feito na noite desta terça-feira, 21, durante a festa em comemoração de um ano da DiaTV, estúdio que trabalha com diversos nomes do YouTube. A nova produção contará com nomes como Edu Camargo e Fih Oliveira, do canal Diva Depressão, e Lorelay Fox no elenco —amigos com quem já trabalhou em colaborações em seu canal.

A Blogueirinha é um personagem criado pelo ator Bruno Matos (30). Ela apareceu pela primeira vez em 2016, enquanto fazia paródias com assuntos do momento e imitava blogueiras de maquiagem e life style em seu canal do YouTube. Hoje, ela acumula mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e já fez programas para a TV, além da internet.

