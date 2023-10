A Fazenda 15: Por que Rachel Sheherazade foi favorita do público antes de expulsão?

Trajetória de Rachel Sheherazade em A Fazenda chegou a ser comparada com a de Juliette, campeã do BBB 21

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 nesta quinta-feira, 18. A peoa se envolveu em uma confusão com a Fazendeira da semana, Jenny Miranda, e acabou agredindo a colega de confinamento. A expulsão surpreendeu os telespectadores, já que a comunicadora era uma das favoritas do público para vencer o reality rural. Entenda a seguir o porquê do favoritismo.

Rachel Sheherazade teve bastante engajamento nas redes sociais , crescendo de 790 mil seguidores no Instagram para 2,4 milhões em menos de um mês de reality. Além disso, telespectadores costumavam elogiar sua oratória, postura pacífica e desenvoltura em frente às câmeras.

Ela chegou a ser comparada por vários internautas com Juliette Freire, campeã do BBB 21, que também conquistou uma legião de fãs e o carinho do público. "Eu acho que ninguém tira a vitória da Rachel dessa edição. Agora o jogo só vai encaminhar quem será o segundo e terceiro colocado. A Rachel sairá com uma força igual à da Juliette", escreveu um internauta no X (antigo Twitter).

Além disso, a preferência do público por Rachel Sheherazade também pôder ser vista nas pesquisas do Google, em que ela se tornou a competidora mais procurada da edição. De acordo com dados do Google Trends, a busca pela jornalista cresceu 89 vezes no mês de setembro, quando a 15ª edição de A Fazenda estreou.

A imagem mostra a incidência da busca pelo termo Rachel Sheherazade no período entre janeiro de 2004 e outubro de 2023. De acordo com o Google Trends o valor de 100 representa o pico de popularidade de um termo; o de 50 significa que o termo teve metade da popularidade; já 0 significa que não havia dados suficientes sobre o termo.

A jornalista chegou a ter desentendimentos com Cariúcha, que já deixou a competição, e Nathalia Valente, primeira eliminada da edição, que disputou a única roça em que Sheherazade participou. No entanto, ela costumava demonstrar controle nas discussões, mantendo uma postura firme.

Após uma série de desentendimentos com Jenny Miranda, Rachel Sheherazade foi expulsa. As duas já haviam ocasionado uma punição ao se recusarem a cumprir suas tarefas e cuidar das ovelhas da sede, porém, o motivo da expulsão aconteceu na festa desta quarta-feira, 17. A jornalista teria encostado a mão no rosto da Fazendeira, e o ato foi considerado como agressão pela RecordTV.

"Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibídas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", anunciou a RecordTV, que cancelou a roça da semana.

"A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a Eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet."

A equipe de Rachel Sheherazade compartilhou uma nota em seu perfil oficial do Instagram, afirmando que ainda não possuem maiores informações sobre o estado da comunicadora após a expulsão. "Assim que soubermos de tudo manteremos vocês informados."

CONHEÇA RACHEL SHEHERAZADE

Nascida em João Pessoa, a peoa expulsa de A Fazenda 15 vive em São Paulo e já foi âncora do principal telejornal do SBT. Rachel Sheherazade se formou em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba e é vencedora de dois prêmios do Troféu Imprensa como melhor âncora e hoje acumula mais de 2 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram.

A jornalista é bastante discreta quanto à vida pessoal, e é mais de dois filhos: Clara (17) e Gabriel (15), frutos de seu relacionamento com o corretor de imóveis Rodrigo Porto. Além do trabalho como âncora do SBT Brasil, ela já comandou o Jornal da Manhã e o Tambaú Notícias.

Sua entrada no reality deixou os telespectadores bastante surpresos, porém, logo a comunicadora conquistou uma legião de fãs. Antes de participar de A Fazenda, ela já estava movendo uma ação contra o SBT após ser desligada da emissora.

Ela alegava ter sido contratada como pessoa jurídica pelo SBT, mas que tinha obrigações como as de um funcionário regular, como horas extras e plantões. Além disso, ela também citou a bronca que levou de Silvio Santos durante o Troféu Imprensa e alegou ter sido tratada de modo "depreciativo, preconceituoso, vexatório, humilhante e constrangedor". O processo ainda está em andamento.