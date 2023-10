A Fazenda 15: Namorada de Henrique rebate comentário de fã

Namorada de Henrique, de A Fazenda 15, responde comentário de fã sobre o futuro do seu relacionamento

O peão Henrique Martins deu o que falar na internet nesta semana por causa da massagem que recebeu de Cariúcha em A Fazenda 15, da Record TV. Os dois apareceram no quarto da sede enquanto ela massageava as costas dele. A cena gerou repercussão na internet e até a namorada dele, Bianca Ewald, rebateu um comentário de fã.

No Twitter, um seguidor alfinetou a participação de Henrique no reality show e disse: “Se ele não rever as atitudes dele, quando ele sair nem vai ter mais namorada”. Porém, Bianca não gostou de ler isso e rebateu. “Quem decide isso sou eu”.

Quem decide isso sou eu 😉 — Bianca Ewald (@biancaewald_) October 2, 2023

Inclusive, a proximidade de Cariúcha e Henrique já virou assunto dentro da sede de A Fazenda. Recentemente, Jenny Miranda comentou com a amiga. “Ele está apaixonado”, disse ela. Porém, a peoa rebateu: “Está nada, amiga. Eu brinco com ele, eu brinco com o WL”.

Então, Jenny completou: “Mas é diferente. Nessas brincadeiras, ele pegou uma afeição por você, uma admiração, ele te olha com admiração”. Cariúcha afirmou: “É igual mãe”. Mas Jenny discordou: “Não, não é que nem mãe, pelo amor de Deus. Isso não tem nada a ver, é diferente. Você não vê, você não enxerga”.

Punição em A Fazenda 15

A peoa Jaquelline Grohalski perdeu a paciência com os outros participantes de A Fazenda 15, da Record TV, após uma atividade na sede e tomou uma atitude radical que causou uma punição de 24 horas para todos. Tudo começou por causa de uma atividade na qual os participantes tiveram que dar vasos com flores para quem são amigos e vasos secos para quem não querem por perto. Jaquelline recebeu vários vasos secos e não gostou disso, já que acusou que isso aconteceu por causa de uma fofoca.

Com isso, ela decidiu criar uma punição caso não falassem a verdade. Jaquelline perguntou quem foi que criou uma fofoca sobre ela, mas ninguém se manifestou. Assim, ela agiu. A peoa tirou o microfone e começou a falar sem o acessório, o que é proibido pela produção. Desse modo, a produção deu uma punição para todos os participantes, que vão ficar 24 horas sem água.

Os outros participantes ficaram revoltados com a atitude de Jaquelline, mas ela não se importou. “Sabe por quê? Porque a pessoa levou a fofoca, então tem que falar. Agora eu quero mais é que se exploda”, afirmou ela.