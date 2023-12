A Fazenda 15: Nadja e André brigam e a produção manda recado

Nadja Pessoa se revolta com atitude de André Gonçalves e os dois trocam farpas em A Fazenda 15. Tanto que a produção precisou mandar um recado

O clima ficou tenso entre Nadja Pessoa e André Gonçalves na manhã desta sexta-feira, 15, em A Fazenda 15, da Record TV. Isso porque ela não gostou de uma atitude dele, os dois brigaram e até a produção precisou agir.

Tudo começou quando André decidiu fazer uma nova delegação das tarefas com os animais após a eliminação de Cezar Black e Radamés. Com isso, Nadja teve que voltar a cuidar do cavalo, mas ela não gostou da ordem e foi questionar o fazendeiro, que disse que alguns pessoas precisariam acumular funções e que ela não estava tentando entender as necessidades da sede.

Mesmo assim, Nadja seguiu reclamando e disse que não iria cuidar dos porcos depois de fazer o trato do cavalo. Ela ainda disse que não queria a ajuda de André e Jaquelline para cumprir suas tarefas, o que gerou discussão entre eles após ela chamar os rivais de violentos.

“Você que é violenta”, disse André. E ela respondeu: “Ele debochou com ela de mim e de quem toma remédio na casa”. Ele disse: “Você faz mimimi”.

Nadja afirmou: “Eu entrei aqui dentro com depressão, ele não está me atingindo, está atingindo todo mundo que tem. Esse casalzinho me persegue sempre. Me chama de narcisista, me xinga, vem para cima de mim. Inclusive, não ia falar não, mas um cara recém-separado entra aqui e fica pedindo os outros shipparem as outras pessoas com ele. Vocês sabem do que eu estou falando”. André interrompeu a declaração dela para dizer que estava lendo o manual. No entanto, ela não quis ouvir e disse que não queria falar com ele.

Com a confusão por causa das funções, a produção do reality show se manifestou. A equipe do programa mandou um recado para o fazendeiro dizendo que ele não pode mudar as funções que já tinham sido divididas. Ele disse que fez isso por uma questão de tempo entre as tarefas. Por sua vez, Nadja não se manifestou sobre o recado da produção.

Por fim, André decidiu fazer a função dos porcos no lugar de Nadja.

Como será a reta final de A Fazenda 15?

O reality show A Fazenda 15 chega ao fim no dia 21 de dezembro e a reta final promete muita agitação entre os peões confinados até a definição dos quatro finalistas.

Na sexta-feira, 15, os 8 peões que seguem na sede vão fazer uma prova especial e 4 deles vão direto para a roça. Logo depois, eles fazem uma nova votação e um quinto roceiro será indicado para a berlinda e a votação será aberta para mais uma roça com eliminação dupla. No sábado, 16, vai acontecer a eliminação da roça dupla. No domingo, 17, o público confere o resumo dos últimos acontecimentos da sede.