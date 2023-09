A Fazenda 15: Lucas Souza se sente excluído e revela motivo

Ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza desabafa sobre como está se sentindo na convivência em A Fazenda 15

Ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza revelou que está se sentindo excluído em A Fazenda 15, da Record TV. Ele conversava com Jenny Miranda quando contou que sente que os outros participantes não estão aceitando a presença dele nas conversas.

"Eu não vou ficar tentando me infiltrar o tempo inteiro e ficar levando corte, não vou ficar contando algo e a pessoa não querer me ouvir", disse ele. E Jenny concordou: "A gente está passando pela mesma coisa. Tentando contar as coisas e o povo quer falar, mas na hora que falo, me cortam".

Então, ele completou sobre como se sente. "Mas essa é a questão, porque enxergam potencial em você, porque realmente, às vezes, não quer que você pertença àquele grupo. E 'a gente está sendo excluído' porque as pessoas não querem, os grupos estão se formando. Você vai na piscina e o assunto para. Foram se identificando também, tem esse negócio de afinidade", finalizou.

Lucas Souza fala sobre Jojo Todynho

O ex-militar Lucas Souza, que está confinado em A Fazenda 15, da Record TV, surpreendeu ao falar sobre a ex-mulher, a funkeira Jojo Todynho, durante uma entrevista na atração. Ao ser questionado se pretende desvincular sua imagem da ex-mulher, ele negou.

"Eu não entrei na Fazenda para desvincular a minha história da Jojo, mas sim para criar uma nova etapa da minha vida. A história que eu tive com a Jojo eu me orgulho muito. Não me orgulho em relação às polêmicas, não me orgulho das situações erradas que eu me meti. Não estou entrando em A Fazenda para desvincular dela, ao contrário, eu me orgulho muito de ter essa mulher f*da na minha história”, disse ele.

Então, ele completou: "Eu acredito que eu cheguei aqui através do meu relacionamento, das coisas que aconteceram, mas eu quero terminar essa fase da melhor maneira possível e não tenho como não falar dela. Mas se for para falar dela, eu vou falar só coisas boas, sobre momentos bons que a gente passou e pela gratidão que eu tenho por ela”.