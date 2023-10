A Fazenda 15: Kally, Jenny, Nadja e André são indicados para a quarta roça da temporada

Kally, Jenny, Nadja e André foram indicados para a quarta roça de A Fazenda 15. Saiba como foi a formação da berlinda

Na noite desta terça-feira, 17, os participantes de A Fazenda 15, da Record TV, formaram a quarta roça da temporada com a indicação de Kally, Jenny Miranda, Nadja Pessoa e André Gonçalves. Confira como eles foram parar na berlinda:

Logo no início da noite de votação, Radamés abriu o Lampião do Poder e decidiu ficar para si o Poder Laranja e deu o Poder Branco para Henrique. Na sequência, a apresentadora Adriane Galisteu pediu para Henrique ler o seu poder. Ele recebeu a missão de escolher duas pessoas para serem as opções de voto do fazendeiro da semana, Yuri Meirelles. Com isso, Henrique escolheu Kally e Nadja Pessoa. Por sua vez, o fazendeiro Yuri decidiu indicar Kally para a roça por questões estratégicas.

Então, a votação dos participantes teve Cezar Black como o mais votado da noite. O próximo passo da formação da roça foi a puxada da baia, que é o poder dado ao mais votado pela casa. Assim, Black puxou Jenny Miranda.

Na sequência, os participantes realizaram o Resta Um e Nadja Pessoa foi quem sobrou na dinâmica e foi direto para o quarto banco da roça. Então, Radamês abriu o Poder Laranja e recebeu a missão de trocar um dos roceiros, exceto o indicado pelo fazendeiro, por outra pessoa. Ele decidiu tirar Cezar Black da roça e indicou André Gonçalves direto para a roça.

Por fim, Nadja Pessoa, que ocupou o quarto banco da roça, recebeu a missão de tirar um participante da Prova do Fazendeiro e ela escolheu vetar André.

Saiba quem votou em quem:

André Gonçalves votou em Cezar Black

Shay votou em André Gonçalves

Márcia Fu votou em Cezar Black

Nadja Pessoa votou em Cezar Black

Cezar Black votou em Tonzão

Jenny Miranda votou em Cezar Black

Alicia X votou em André Gonçalves

Radamés votou em André Gonçalves

Lucas votou em Cezar Black

Kally votou em Nadja Pessoa

Lily Nobre votou em Cezar Black

Tonzão votou em Cezar Black

Jaque votou em Cezar Black

Sander votou em Cezar Black

Rachel Sheherazade votou em Nadja Pessoa

Simioni votou em Cezar Black

Henrique votou em Nadja Pessoa

WL votou em Cezar Black