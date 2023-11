A Fazenda 15: Jaquelline perde a paciência com atitude de Cezar Black

Jaquelline fica revoltada com atitude inesperada de Cezar Black em A Fazenda 15: ‘Pega e vai usar você’

A peoa Jaquelline Grohalski perdeu a paciência ao ver uma atitude inesperada de Cezar Black após a festa de A Fazenda 15, da Record TV, na madrugada deste sábado, 4. Ele colocou um preservativo em cima das coisas de Lucas Souza e Jaquelline não gostou nada da insinuação do gesto, já que ela vive um flerte com o peão ao longo do confinamento.

Ao ver que descobriram que foi ele quem colocou o preservativo ali, Black disse: “Ué, claro, eu não quero que você engravide”. Então, ela ficou irritada. “Mas quem vai engravidar não vai ser ele, vai ser eu, né? Quem cuida de um, cuida de dois. Não preciso de homem para ser pai do meu filho. Eu tenho uma filha de 10 anos e cuido dela sozinha”, disse ela, e completou: “Cada um cuida da sua vida. Não gosto dessas gracinhas, não. Vem falar para eu me cuidar? Tenho 29 anos! Tá louco. Cuido da minha filha muito bem. Sei muito bem ser mãe e ser mulher. Coisa chata isso! Pega a camisinha e vai usar você”.

Logo depois, Jaque foi desabafar com Márcia Fu sobre o ocorrido. “Fiquei engasgada aqui para falar um negócio, mas não falei. Fiquei me remoendo aqui. O cara vem e fala assim pra você que eu estou ficando: ‘Ah, usa camisinha’. Fazendo esse tipo de brincadeira. Ele quer o quê? Acha que eu vou dar o golpe do baú? Ele quer dizer o quê, quer me colocar como o quê, uma mulher da rua? Falando: ‘Ah, ela já tem um filho, vai fazer mais um’. Foi isso o que eu entendi. Eu uso camisinha se eu quiser, entendeu? Se eu não quiser, ele não tem nada a ver com a minha vida. Que cara escroto. É muito baixo. Ele está querendo dizer o quê? Que é pro Lucas se prevenir porque eu vou engravidar? Eu tenho juízo, não sou nenhuma louca”, afirmou.

Em outro momento, Jaquelline desabafou e chorou com André Gonçalves. “Eu não dei liberdade para ele brincar comigo, eu não estou boa com ele. Pra que ele tem que pegar preservativo e vir tirar com a minha cara e a do Lucas? Coisa sem graça. Odeio esses caras babacas. O que ele tem a ver com a minha relação e a do Lucas? Cara babaca”, finalizou.

Jaque chorou de raiva por causa da brincadeira do Black com a camisinha nas coisas do Lucas.

pic.twitter.com/gsRHx7yGsu — Central Reality (@centralreality) November 4, 2023

Jenny foi eliminada na quinta-feira

Na noite desta quinta-feira, 2, Jenny Mirandafoi eliminada do reality show A Fazenda 15, da Record TV. Ela enfrentou a roça da semana contra Nadja Pessoa e Márcia Fu e foi a escolhida pelo público para deixar o confinamento.

Ela recebeu apenas 8,52% dos votos do público para continuar na casa e foi eliminada. Vale lembrar que Jenny Miranda foi parar na roça por causa da indicação do fazendeiro Lucas Souza.

"A minha torcida fica para a Lily, ela é uma menina carismática e tem tudo para chegar na final", disse a eliminada.