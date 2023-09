A Fazenda 15: Irmã de Lucas Souza rebate críticas sobre sexualidade do peão: "Inaceitável"

Em entrevista à CARAS Brasil, Renata Souza, irmã de Lucas Souza, desabafou sobre as críticas que o irmão tem recebido em A Fazenda 15

O reality show A Fazenda 15 ainda está nos primeiros dias, mas já tem gerado algumas polêmicas. Uma delas envolveu o influenciador Lucas Souza, que teve sua sexualidade questionada pelos colegas de confinamento. Em entrevista à CARAS Brasil, Renata Souza, irmã do peão, saiu em sua defesa.

"Achei super inconveniente e desrespeitoso. Ninguém tem o direito de questionar a sexualidade de ninguém. Isso é um assunto tão íntimo e só diz respeito a cada pessoa", disparou ela.

Na ocasião, Cariucha, Sander, Simione e Darlan estavam conversando na cozinha da sede, quando começaram a falar sobre a postura de Lucas. Durante o bate-papo, o ator chegou a chamar o influencer de "menina".

"Lucas já é o 'malandrex', né? Se ele não tivesse histórico de casado, eu acreditaria que ele era menina. Se fosse uma pessoa que eu não conhecesse", declarou ele, sendo repreendido por Sander: "Nada impede, né? Eu achei ele bem delicado, mas não tem nenhum problema. Nenhum".

Para Renata, a postura do peão foi inaceitável, principalmente em um programa exibido em rede nacional. "Inaceitável o comentário do Laranjinha, que nem mediu suas palavras. Se ele não gostou do Lucas, é um direito dele. Mas querer atacá-lo por esse recorte é inadmissível", disse.

"Eu fico inconformada com um absurdo desses em rede nacional. Se acontecer mais uma vez, com certeza ele e sua equipe serão notificados sobre essas atitudes e comportamentos. Ele está plantando a sementinha do mal lá dentro do jogo tentando afastar pessoas que no início estavam próximas ao Lucas", conta.

Ela completa dizendo que Lucas sempre foi desse jeito e que, por ele ter sido criado rodeado de mulheres, busca ter uma postura respeitosa diante delas. Segundo Renata, os comentários maldosos à seu irmão são fruto de machismo.

"Meu irmão foi criado por duas mulheres, eu e minha mãe, e não teve figura masculina para se espelhar e por isso ele sempre deu tanta importância em defender nós mulheres, com unhas e dentes. Ele é muito cavalheiro e educado com as mulheres e acho que, talvez, isso incomode alguns héteros machistas", disparou.

A Fazenda 15: Participantes insinuam que Lucas é GAY e que ficou com Jojo Todynho apenas para DISFARÇAR + Treta entre Lucas Souza e Cariucha#AFazenda15#afazendaovivo#LucasSouza#cariucha#laranjinhapic.twitter.com/Jc0OSwqRLo — Cassiano Silva (@FiqueLigadoCSS) September 21, 2023

ESTRATEGISTA

Diante da separação da casa, Renata adianta que Lucas deve assumir uma postura de liderança e montar boas estratégias para não cair na berlinda. "Ele não deixa baixo e como foi para lá com objetivos bem definidos, com certeza vai ter as estratégias dele", afirmou.

Animada e cheia de expectativas para a participação de Lucas dentro do reality rural, a irmã coruja garante que não quer encontrá-lo antes da final da atração: "Ele entrou muito focado para jogar sério e ganhar um milhão e meio. Não quero vê-lo tão cedo. Só em dezembro e com o título de campeão dessa edição da Fazenda".

Orgulhosa da participação do irmão no programa, Renata acredita que Lucas tem tudo para cativar o público e se tornar um grande campeão da edição. "Acho que as pessoas estão tendo um pré-julgamento sem nem conhecer ele ainda. Com o passar dos dias e ele conseguindo se mostrar do jeito que é em casa conosco, o Brasil vai se apaixonar por ele", afirmou.