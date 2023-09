A Fazenda 15: Henrique Martins, o Mister Brasil 2023, é confirmado no elenco

A 15ª edição de A Fazenda se inicia em 19 de setembro; Henrique Martins é mais um nome confirmado da atração

O elenco da 15ª edição de A Fazenda, da Record TV, acaba de ganhar mais um nome entre seus confirmados. O ex-atleta de natação Henrique Martins será um dos dez participantes do reality show. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira, 14, pelo colunista Leo Dias.

Henrique é natural de São Paulo e formado em Publicidade e Propaganda. No entanto, ele seguiu carreira como nadador olímpico e conquistou quatro medalhes em mundiais, sendo três ouros e um bronze no revezamento. Em 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o atleta chegou a competir no revezamento 4x100m e disputou os 100m borboleta.

No entanto, a sua vida foi transformada quando ele passou a investir em competições de mister. Este ano, ele passou a ser considerado o homem mais bonito do país quando ganhou o Mister Brasil CNB 2023. O concurso de beleza masculina elege um representante para o Brasil no Mister Mundo. Contudo, ele conseguiu emplacar apenas o segundo lugar no mundial.

Ao anunciar sua participação no reality show, Henrique apareceu caracterizado de peão e já se adaptando a sua vida na roça. No vídeo, ele aparece carregando feno nas mãos e cuidando de alguns animais de fazenda. O mister não deixou de pedir o apoio do público em seu discurso. "Fala galera! Eu sou o Henrique Martins, nadador olímpico, Mister Brasil CNB 2023, e eu tô entrando na Fazenda 15. Eu conto com a torcida e apoio de vocês nesse novo desafio. Bora!"

Na legenda da publicação, ele contou um pouco mais sobre a sua biografia. "Agora é oficial! Após encarar desafios como nadador olímpico e desfilar como Mister Brasil, chegou a hora de revelar o meu novo desafio: estou pronto para viver A Fazenda 15. Vou dar o meu melhor e conto com o apoio de vocês, espero que gostem de me acompanhar nessa nova experiência que promete ser uma das maiores aventuras da minha vida. Vamos juntos!", escreveu Henrique.