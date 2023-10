A Fazenda 15: Cariúcha é a terceira eliminada da temporada

Cariúcha é eliminada na roça de A Fazenda 15 após disputar a preferência do público com Márcia Fu e Shay

Na noite desta quinta-feira, 12, Cariúcha foi a terceira eliminada do reality show A Fazenda 15, da Record TV. Ela deixou a sede do programa após enfrentar Márcia Fu e Shay na roça da semana.

Ela recebeu apenas 9,74% dos votos do público para continuar na casa. Assim, ela foi eliminada por ter sido a menos votada pelos telespectadores.

Vale lembrar que Cariúcha foi parar na roça por causa da indicação da fazendeira Jaquelline.

"Eu fui para cima das pessoas, eu não tive papas na língua, não moderei as palavras... Mas eu sou assim. Eu joguei de verdade. Não é fácil lá", disse ela ao conversar com a apresentadora Adriane Galisteu. Então, Cariúcha ainda contou que está torcendo por Simioni.

Relembre como foi a formação da roça da semana

Na noite desta terça-feira, 10, os participantes de A Fazenda 15, da Record TV, formaram a terceira roça da temporada com a indicação de Cariúcha, Márcia Fu, Shay e Yuri Meirelles. Saiba como foi a noite de votação:

Logo no início do programa ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu pediu para Lucas Souza abrir o Lampião do Poder. Ele decidiu ficar com o Poder Branco para si e deu o Poder Laranja para Rachel Sheherazade. Então, ele abriu o Poder Branco e descobriu que está imune e ainda poderia dar uma imunidade para outra pessoa. Ele decidiu imunizar Rachel.

Na sequência, a fazendeira Jaquelline indicou Cariúcha direto para a roça. "Semana passada eu recebi 12 votos, um deles nos deixou, que foi o Laranjinha, mas foram 11 votos guardados. Muita coisa que eu queria falar. Mas hoje o meu voto mudou diante da dinâmica de ontem. O meu foco não é acabar ou destruir um grupo, o meu foco é votar com o coração e em pessoas dirigidas a mim. Sobre o meu voto, hoje eu votar na Cariúcha, que votou em mim na semana passada. Eu não concordo com o jogo dela, a gente já teve alguns impasses, eu vejo que no jogo ela acaba se excedendo em palavras. E eu não gostei, achei injusto, a questão dela ter combinado com o Laranjinha de passar informações com a saída dele”, disse ela.

A votação da sede teve Márcia Fu como a mais votada. Por sua vez, Márcia teve o poder de puxar um integrante da baia para a roça e escolheu puxar Shay. Então, a apresentadora Adriane Galisteu pediu para Rachel Sheherazade abrir o Poder Laranja, que para ela a chance de cancelar a dinâmica do Resta Um e indicar dois nomes para uma nova votação. Ela indicou Yuri Meirelles e Kamila Simioni. Com isso, os participantes fizeram uma nova votação e o mais votado foi Yuri, que ocupou o quarto banco da roça.

Por fim, Yuri teve o poder de vetar uma pessoa da Prova do Fazendeiro e escolheu impedir que Shay participe da dinâmica.