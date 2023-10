A Fazenda 15: Cariúcha chora ao sentir medo no reality show

Cariúcha não segura a emoção ao sentir medo de ser eliminada de A Fazenda 15 na terceira roça da temporada

A peoa Cariúcha ficou emocionada ao pensar na terceira roça de A Fazenda 15, da Record TV. Ela disputa a preferência do público contra Shay e Márcia Fu e um deles será eliminado na noite desta quinta-feira, 12. Ao pensar nisso, ela chorou em uma conversa com Sander e confessou que tem medo da roça.

“Eu sonhei tanto em estar aqui…”, disse ela. E Sander consolou a amiga. “Claro, mas, às vezes, Deus prepara as coisas para a gente, às vezes não é o que a gente quer, desejo Dele é outro. Se não for para você ser a finalista, você tem um bom caminho lá fora”, disse ele.

Logo depois, ele continuou o seu pensamento. “Pensa que sua família está lá, seus trabalhos. Você não saiu na primeira semana, estes um mês aqui direto, no ar, ao vivo”, afirmou ele, que relembrou quando enfrentou a roça. “Eu queria muito ficar, mas puts, o Ton saiu primeiro… Falei: ‘pelo menos vou ver a minha esposa, a minha filha. Comecei a me contentar, sabe?”.

Cariúcha chora com medo de sair da roça: “Eu queria tanto estar aqui” #AFazendapic.twitter.com/3z1t9f0KU4 — Central Reality (@centralreality) October 12, 2023

Relembre como foi a formação da roça:

Na noite desta terça-feira, 10, os participantes de A Fazenda 15, da Record TV, formaram a terceira roça da temporada com a indicação de Cariúcha, Márcia Fu, Shay e Yuri Meirelles. Saiba como foi a noite de votação:

Logo no início do programa ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu pediu para Lucas Souza abrir o Lampião do Poder. Ele decidiu ficar com o Poder Branco para si e deu o Poder Laranja para Rachel Sheherazade. Então, ele abriu o Poder Branco e descobriu que está imune e ainda poderia dar uma imunidade para outra pessoa. Ele decidiu imunizar Rachel.

Na sequência, a fazendeira Jaquelline indicou Cariúcha direto para a roça. "Semana passada eu recebi 12 votos, um deles nos deixou, que foi o Laranjinha, mas foram 11 votos guardados. Muita coisa que eu queria falar. Mas hoje o meu voto mudou diante da dinâmica de ontem. O meu foco não é acabar ou destruir um grupo, o meu foco é votar com o coração e em pessoas dirigidas a mim. Sobre o meu voto, hoje eu votar na Cariúcha, que votou em mim na semana passada. Eu não concordo com o jogo dela, a gente já teve alguns impasses, eu vejo que no jogo ela acaba se excedendo em palavras. E eu não gostei, achei injusto, a questão dela ter combinado com o Laranjinha de passar informações com a saída dele”, disse ela.

A votação da sede teve Márcia Fu como a mais votada. Por sua vez, Márcia teve o poder de puxar um integrante da baia para a roça e escolheu puxar Shay. Então, a apresentadora Adriane Galisteu pediu para Rachel Sheherazade abrir o Poder Laranja, que para ela a chance de cancelar a dinâmica do Resta Um e indicar dois nomes para uma nova votação. Ela indicou Yuri Meirelles e Kamila Simioni. Com isso, os participantes fizeram uma nova votação e o mais votado foi Yuri, que ocupou o quarto banco da roça.

Por fim, Yuri teve o poder de vetar uma pessoa da Prova do Fazendeiro e escolheu impedir que Shay participe da dinâmica. A Prova do Fazendeiro aconteceu na quarta-feira, 11, e Yuri foi o vencedor, escapando da roça.