A Fazenda 15: André Gonçalves entrega sua estratégia para a roça

Fazendeiro da semana, André Gonçalves cria sua estratégia para definir quem vai indicar para a roça de A Fazenda 15

O fazendeiro da semanaAndré Gonçalves já está com o foco na formação da segunda roça de A Fazenda 15, da Record TV, na noite desta terça-feira, 3. Durante o dia, ele conversou com Rachel Sheherazade sobre a sua estratégia para definir quem vai indicar para a berlinda. Ele ainda não bateu o martelo sobre quem vai indicar, mas tem duas possibilidades em sua mira, sendo Darlan Cunha ou Lily Nobre.

Na conversa com Rachel, ele explicou o seu pensamento, já que acredita que sua amiga Jaquelline Grohalski pode ser a mais votada pela sede por causa dos acontecimentos da semana - pois ela sofreu uma punição de propósito. “Se manda um flutuante, essa pessoa não ganharia a Prova do Fazendeiro. Quem eu pensei como flutuante não ganharia, iria direto para a votação. Ou esquece o flutuante e foca na pessoa que tem realmente conteúdos para serem levado para cadeira de fazendeiro. Mas seria desproporcional nesse momento colocar alguém do grupão para competir com a Jaque”, disse ele.

Então, ele completou: “Vamos supor que eu colocasse uma flutuante. De repente fica no mesmo nível de competitividade… por essa pessoa não ter nenhuma participação efetiva no programa, estar se escondendo dos outros, é possível que saia. Mas é necessário que ela saia agora, ou outra pessoa que tem outras questões mais importantes?”.

Com isso, Rachel opinou: “Eu acho que mais importante alguém que tenha mais motivos para sair”. Por fim, André refletiu: “Dependendo de quem esteja na roça, se tiver alguém forte de presença, talvez os adversários mais apagados não saiam. O público vota com o coração. Tem que aproveitar o momento”.

Danielle Winits faz homenagem para André Gonçalves

A atriz Danielle Winits surpreendeu os fãs ao mostrar uma foto do seu ex-marido, o ator André Gonçalves, em seu feed nas redes sociais. Os dois se separaram há poucas semanas, mas ela mostrou que o término foi amigável ao demonstrar o seu apoio à participação dele em A Fazenda 15, da Record TV.

No post, Danielle mostrou uma foto de André no reality show da Record TV durante o amanhecer. Na legenda, ela refletiu sobre a imagem. "Eu gosto de pensar que a luz do sol vai sempre iluminar o seu amanhecer. Eu gosto de saber que podemos andar de mãos dadas mesmo que trilhando caminhos distintos por hora isso possa entre seres amorosos acontecer. Eu gosto de permanecer celebrando sua existência e a de um Deus maravilhoso intercedendo em seu percorrer", disse ela.

E completou: "Gosto mais ainda de explanar sua potência ao encarar recomeços me abastecendo dessa sua fé. Daquele que conjuga com resiliência sem perder a alegria o verbo crer. E amanheço aqui como você tanto conhece… Sendo aquela que você desde sempre sabe que pode contar que vou ser".