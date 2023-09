Danielle Winits faz homenagem para o ex-marido, André Gonçalves: ‘Mãos dadas’

Após se separar, Danielle Winits mostra foto de André Gonçalves em A Fazenda 15 para demonstrar o seu apoio

A atriz Danielle Winits surpreendeu os fãs nesta segunda-feira, 25, ao mostrar uma foto do seu ex-marido, o ator André Gonçalves, em seu feed nas redes sociais. Os dois se separaram há poucas semanas, mas ela mostrou que o término foi amigável ao demonstrar o seu apoio à participação dele em A Fazenda 15, da Record TV.

No post, Danielle mostrou uma foto de André no reality show da Record TV durante o amanhecer. Na legenda, ela refletiu sobre a imagem. "Eu gosto de pensar que a luz do sol vai sempre iluminar o seu amanhecer. Eu gosto de saber que podemos andar de mãos dadas mesmo que trilhando caminhos distintos por hora isso possa entre seres amorosos acontecer. Eu gosto de permanecer celebrando sua existência e a de um Deus maravilhoso intercedendo em seu percorrer", disse ela.

E completou: "Gosto mais ainda de explanar sua potência ao encarar recomeços me abastecendo dessa sua fé. Daquele que conjuga com resiliência sem perder a alegria o verbo crer. E amanheço aqui como você tanto conhece… Sendo aquela que você desde sempre sabe que pode contar que vou ser".

Dani Winits está solteira

A atriz Danielle Winits está solteira atualmente após o fim do casamento com o ator André Gonçalves. A separação foi anunciada em agosto de 2023 após 7 anos de relacionamento.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista divulgou um comunicado oficial explicando que a decisão do fim do casamento aconteceu em comum acordo. Além disso, ela afirmou que não falará mais sobre o assunto e agradeceu a compreensão de todos.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento", iniciou.

"Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos. Com carinho, Danielle e André", finalizou a postagem.