A Fazenda 14: Vini Buttel é o fazendeiro da semana e escapa da eliminação

Vini garante mais uma semana no reality e Ingrid, Deborah e Rosi disputam a eliminação

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 22h52

É fogo no feno! Vini foi o grande campeão da prova do fazendeiro desta quarta-feira (28) e está fora da eliminação de amanhã (29).

O ex-participante de De Férias com Ex Brasil disputou contra Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro, o peão levou a melhor no jogo e ganhou o aclamado chapéu do fazendeiro.

A prova da vez exigia sorte, memória e estratégia. Os peões precisavam fazer o caminho certo no tabuleiro para chegar até o chapéu do fazendeiro, o tabuleiro possuía 79 casas, mas apenas 8 eram firmes para os participantes pisarem.

O ex-participante de De Férias com Ex Brasil conseguiu realizar o caminho no tabuleiro primeiro e garantiu o tão requisitado chapéu!

A eliminação de amanhã (29), será disputada por Ingrid, Rosi e Deborah Albuquerque, que havia sido vetada da prova do fazendeiro.

Quem será que sai?!

Eita! Se tem uma coisa que sabemos é que a briga entre Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra está longe de acabar.

Na tarde desta quarta-feira (28), Deborah alfinetou a advogada ao dizer que o jornalista Matheus Baldi deveria ter entrado para o time de A Fazenda 14 no lugar da peoa. Na conversa, Alex Gallete comentou que Matheus estava doido para entrar no reality show, a influencer digital rebateu:

“Ia ser legal, ele é um cara muito legal. Troca o Valdemort por ele”, disse a peão rindo e referindo-se a Deolane.